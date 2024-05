Nagelsmanns Kader-Bekanntgabe im LIVE-Stream bei sport.de

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Wen nimmt Julian Nagelsmann mit zur Fußball-EM 2024?

Die Fußball-EM 2024 in Deutschland wirft ihre Schatten voraus: Am Donnerstag stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann in Berlin seinen Kader für das Heim-Turnier vor.

Wer spielt für die Nationalmannschaft bei der EURO und warum? Welche Spieler haben es nicht ins Aufgebot geschafft? sport.de überträgt die DFB-PK ab 13:00 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Stream. Der Stream öffnet sich oben anstelle des Artikelbilds.

Ganz so spannend wie vor zurückliegenden Turnieren ist die Kader-Bekanntgabe diesmal jedoch nicht. Der DFB entschied sich, neue Weg zu gehen. Mehrere Personalien wurde bereits im Vorfeld von Medien, Influencern und über andere Kanäle offiziell bestätigt.

Den Anfang machte bereits am vergangenen Wochenende die "Tagesschau". Dort wurde etwas überraschend die Nominierung von BVB-Profi Nico Schlotterbeck bestätigt. Der 24-Jährige gehörte unter Nagelsmann zuletzt nicht zum DFB-Aufgebot.

Unter anderem haben auch Schlotterbecks BVB-Teamkollege Niclas Füllkrug, Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Jonathan Tah ( Bayer Leverkusen), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt und Chris Führich (VfB Stuttgart) sowie Leroy Sané, Manuel Neuer und Aleksandar Pavlovic (alle FC Bayern) ihr EM-Ticket bereits in der Tasche.

Fußball-EM 2024: Noch zwei Testspiele für die Nationalmannschaft

Große Überraschungen werden bei der PK mit Nagelsmann vor diesem Hintergrund nicht mehr erwartet. Spannender ist stattdessen sogar die Frage, welche arrivierten Spieler nicht mehr auf den EM-Zug aufspringen konnten und warum. Zu diesen durchaus brisanten Fragen dürfte der Bundestrainer Stellung beziehen.

Bis zur EM stehen für die Nationalmannschaft noch die Testspiele gegen die Ukraine (3. Juni) und Griechenland (7. Juni) an. In der EM-Vorrunden trifft die DFB-Elf auf Schottland (14. Juni), Ungarn (19. Juni) sowie die Schweiz (23. Juni).