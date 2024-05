Manga sicher: So lange dauert der Schalke-Umbruch

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Ben Manga ist neuer Kaderplaner und Jugendchef beim FC Schalke 04

Die womöglich wichtigste Personalentscheidung in diesem Sommer wurde beim FC Schalke 04 auf der Führungsebene getroffen. Mit Ben Manga wurde ein erfahrener und angesehener Talentespäher verpflichtet, der bei S04 fortan als Kaderplaner und Nachwuchs-Chef arbeiten wird. Er will aus den Königsblauen wieder eine Bundesliga-taugliche Mannschaft formen.

Im Gespräch mit der "Sport Bild" verriet der 50-Jährige, auf welche Attribute es ihm fortan bei der Kader-Zusammensetzung auf Schalke besonders ankommen wird.

"Mentalität. Technik. Tempo", machte Manga als für ihn wichtigste Eigenschaften dafür aus, ob ein Spieler künftig zum FC Schalke passen wird oder nicht.

Der ehemalige Chefscout von Eintracht Frankfurt, der als Entdecker späterer Top-Spieler wie Luka Jovic, Sebastien Haller oder Randal Kolo Muani gilt, fügte noch hinzu: "Wobei es immer Positionen gibt, die etwas davon abweichen können. Ein Sechser muss kein Sprinter sein, er muss ein Stratege und der verlängerte Arm des Trainers sein."

Der neue Scouting-Chef in Gelsenkirchen, der offiziell als "Direktor für Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede" präsentiert wurde, hat außerdem auch ein Zeitfenster ausgerufen, wie lange der Kader-Umbruch bei den Knappen mindestens dauern wird: "Mindestens zweieinhalb Jahre. Wir fangen ja nicht auf der grünen Wiese an, sondern es gibt einen Vertragsbestand", so Manga, der nicht weniger als acht eigene Scouts mit in den Verein brachte.

Manga will Fehlentwicklungen auf Schalke "so gut es geht verhindern"

In dem Gespräch mit dem Fachmagazin klärte der Funktionär, der zuletzt für den FC Watford als Technischer Direktor gearbeitet hatte, darüber auf, welche Zielsetzung er für seine Arbeit beim FC Schalke in der 2. Bundesliga gesteckt hat.

"Ich setze mir als Ziel, dass wir in den Spiegel schauen und sagen können: 'Wir haben jeden Tag das Maximum herausgeholt!' Wir wollen jeden Tag alles geben und richtige Entscheidungen treffen. Wenn wir Fehlentscheidungen getroffen haben, bin ich ungenießbar, dann sage ich klipp und klar: 'Wir haben versagt, Männer! Wir haben nicht richtig hingeguckt!' Und das müssen wir so gut es geht verhindern."