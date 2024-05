Klopp lässt grüßen! BVB plant Sause bei CL-Triumph

imago sportfotodienst

Jürgen Klopp feierte mit dem BVB 2012 am Borsigplatz das Double? Feiern die Borussen 2024 hier den CL-Sieg?

Der BVB fiebert dem 1. Juni entgegen. Im Finale der Champions League trifft Borussia Dortmund auf Rekordsieger Real Madrid. Sollten die Schwarzgelben den Henkelpott zum zweiten Mal nach Hause bringen, stünde Dortmund kopf. Der BVB rüstet sich jedenfalls für eine fette Sause.

Wer erinnert sich nicht an den fröhlich bezechten Jürgen Klopp, der sich bei der BVB-Meistertour 2012 rund um den Borsigplatz kaum mehr auf den Beinen halten konnte, dafür breiter grinste, als Jack Nicholson?

Der BVB und seine Fans wissen, wie man feiert, so viel steht fest. Sollte den Borusen am 1. Juni im britischen Fußball-Tempel gegen das königliche Real Madrid das Wunder von Wembley gelingen, wird in Dortmund eine ordentliche Sause stattfinden.

Der BVB plant jedenfalls für den Tag nach dem Finale einen Korso durch die Stadt. Die Mannschaft würde sich am Sonntag, den 2. Juni, ab 16:09 Uhr auf einer vier Kilomater langen Strecke von der Westfalenhütte über den Borsigplatz bis zum Ziel Hoher Wall/Ecke Lange Straße seinen Fans präsentieren.

Wie der BVB mitteilte, wird es für das Spiel an drei Standorten in Dortmund Public Viewing geben: am Fredenbaum-Platz (Festplatz Eberstraße), am Hansaplatz und in den Westfalenhallen 3 und 4.

BVB: Letztes Spiel für Reus - und Hummels?

Die Borussen hatten ihr Finalticket durch zwei 1:0-Siege in den Halbfinal-Duellen mit Frankreichs Topklub Paris Saint-Germain um Superstar Kylian Mbappé gebucht. Für den BVB ist es das dritte Champions-League-Endspiel seiner Geschichte. 1997 gewannen die von Ottmar Hitzfeld trainierten Borussen durch ein 3:1 in München über Juventus Turin den Henkelpott. 2013 verlor der BVB das denkwürdige deutsche Finale gegen den FC Bayern - in Wembley.

Ein ganz besonderes Spiel wird das Duell mit Real für BVB-Urgestein Marco Reus. Der langjährige Kapitän läuft zum letzten Mal im BVB-Dress auf, sollte Trainer Edin Terzic ihn spielen lassen. Auch für Routinier Mats Hummels könnte es der letzte Auftritt in BVB-Diensten sein.