So nah war das Terzic-Aus beim BVB wirklich

Edin Terzic sitzt beim BVB wieder fest im Sattel

Dass Trainer Edin Terzic bei Borussia Dortmund in dieser Saison gleich mehrfach wackelte, ist ein offenes Geheimnis. Einem aktuellen Medienbericht zufolge gab es im Frühjahr sogar ein Job-"Endspiel" für den BVB-Coach.

Laut "Sport Bild" handelte es sich dabei um die Bundesligapartie bei Union Berlin am 2. März. Im Vorfeld soll es demnach BVB-intern ernsthafte Überlegungen gegeben haben, Terzic im Falle einer Niederlage oder eines Remis mit nicht überzeugender Leistung von seinen Aufgaben zu entbinden.

Der Fall der Fälle trat allerdings nicht ein: Karim Adeyemi (41.) und Ian Maatsen (90.) schossen für den BVB einen einigermaßen überzeugenden Auswärtssieg heraus. Die nationale Formkurve der Borussen zeigte anschließend nach zuvor nur einem Sieg aus vier Spielen deutlich nach oben.

Der internationale Triumphzug, der im Einzug ins Champions-League-Finale gegen Real Madrid am 1. Juni gipfelte, überstrahlte schließlich, dass das Minimalziel Platz vier in der Liga verpasst wurde. Zumal auch der fünfte Rang in dieser Saison zur Teilnahme an der Königsklasse in der kommenden Spielzeit berechtigt.

BVB will mit Edin Terzic verlängern

Aktuell sitzt Terzic dementsprechend fest im Sattel. Zuletzt hieß es, der BVB wolle mit dem 41-Jährigen demnächst über eine Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags sprechen.

Durch die Auftritte seiner Mannschaft auf der großen Champions-League-Bühne hat Terzic zudem Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt.

Besonders konkret soll das Interesse von West Ham United gewesen sein. "Sport Bild" schreibt von einer konkreten Anfrage des Premier-League-Vereins. Terzic habe diese aber sofort abgeschmettert, um sich auf den Saisonendspurt mit dem BVB zu konzentrieren, heißt es. Zudem soll er einen möglichen Wechsel zu West Ham als Rückschritt betrachten.

Beim Londoner Klub ist Terzic kein Unbekannter: Zwischen 2015 und 2017 arbeitete er als Co-Trainer von Slaven Bilic für die Hammers.