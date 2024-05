HSV-Star weckt Interesse in der Bundesliga

IMAGO/Henning Rohlfs

László Bénes könnte den HSV im Sommer verlassen

Nach dem verpassten Aufstieg droht dem Hamburger SV ein Umbruch im Sommer. Top-Scorer László Bénes könnte es in die Fußball-Bundesliga ziehen.

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, hat Bénes das Interesse von gleich drei Bundesligisten geweckt. Namentlich genannt wird in dem Zusammenhang aber nur die TSG 1899 Hoffenheim. Auch im Ausland stehe der Slowake bei einigen Klubs auf dem Zettel.

Bénes ist vertraglich noch bis 2026 an den HSV gebunden. Dem Vernehmen nach ist in seinem Arbeitspapier aber eine Ausstiegsklausel verankert, die es ihm erlaubt, die Rothosen für 2,5 bis drei Millionen Euro zu verlassen. Die exakte Höhe der Ablöse sei davon abhängig, ob der Abnehmer aus dem In- oder Ausland kommt und ob der Klub international spielt.

Beim Hamburger SV ist Bénes in dieser Saison Top-Scorer. 13 Tore und elf Assists stehen bislang zu Buche. Damit belegt er derzeit Platz vier im Scorer-Ranking der 2. Bundesliga.

Schon in April hatten der "kicker" und die "Sport Bild" übereinstimmend berichtet, dass dem HSV ein Abgang von Bénes droht, sollte der Aufstieg in die Bundesliga verpasst werden.

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler wolle den nächsten Schritt gehen und in einer ersten Liga spielen, schrieb die "Sport Bild" damals. Ob das in Deutschland oder woanders wäre, sei noch gänzlich offen. Davor steht ohnehin erst einmal die EM-Teilnahme mit der Slowakei an.

HSV verpasst Bundesliga-Aufstieg

Durch die 0:1-Pleite beim SC Paderborn am vergangenen Freitag hatte der Hamburger SV die letzte Chance auf den Relegationsplatz verspielt. Damit haben die Norddeutschen die lang ersehnte Rückkehr in die Bundesliga zum sechsten Mal in Folge verpasst.

Aus dem Bundesliga-Dino, der von der Gründung der Eliteklasse 1963 bis 2018 ununterbrochen dabei war, ist nun der Zweitliga-Dino geworden. Durch die Aufstiege von St. Pauli und Holstein Kiel ist der HSV in der kommenden Saison das Team, das am längsten in der 2. Bundesliga vertreten ist.