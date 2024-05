Füllkrug kontert Provokation von Moderator

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

BVB-Star Niclas Füllkrug fährt mit zur EM

Von bislang fünf für die Heim-EM nominierten deutschen Nationalspielern kommen gleich zwei von Borussia Dortmund, denn am Dienstagmorgen wurde Niclas Füllkrug in der Morningshow bei "1Live" für das DFB-Team bestätigt. Im zugehörigen Interview mit dem Radiosender musste der BVB-Stürmer auch eine kleine Provokation von Radiomoderator Olli Briesch über sich ergehen lassen, die Füllkrug souverän konterte und seinerseits für Lacher sorgte.

Die Nominierungsschnitzeljagd des DFB geht weiter: Am Dienstagmorgen bestätigte "1LIVE", dass Bundestrainer Julian Nagelsmann Niclas Füllkrug mit zur EM nehmen wird.

Der Angreifer, der im letzten Sommer zum BVB wechselte, stand im Zuge der Kadernominierung gegenüber dem Radiosender telefonisch für Fragen zur Verfügung, schwärmte unter andere, davon, dass er "Gänsehaut" bekomme, wenn er an das große Heim-Turnier denke und sehr "stolz" sei.

Im Verlaufe des Gesprächs mit "1LIVE"-Moderator Olli Briesch kamen allerdings auch andere Themen zur Sprache. Unter anderem sollte Füllkrug verraten, womit er in der Küche überzeugen kann. "Meine Frau würde wohl Geschnetzeltes oder Bolognese sagen", antwortete der Stürmer von Borussia Dortmund, noch nicht wissend, dass der Moderator sich auch eine witzig gemeinte Spitze gegen Füllkrug und seinen BVB überlegt hatte.

"Du servierst sie aber immer auf einem Teller, oder? Weil Schale ist ja für dich als Dortmunder schwer zu kriegen", lederte Briesch gegen die Dortmunder, die im letzten Jahr am letzten Spieltag den Meister-Titel in der Fußball-Bundesliga denkbar knapp verpassten und in diesem Jahr lediglich auf Platz fünf einlaufen werden.

Füllkrug jedoch ließ sich auf die Provokation des "1LIVE"-Mannes gar nicht ein, reagierte schlagfertig und erklärte: "Genau. Bei uns wird aus Pötten gegessen. Aus Pötten. Nicht aus Schalen!"

Erst BVB, dann Nationalmannschaft: Füllkrug und Co. reisen nach

Eine deutliche Anspielung darauf, dass der BVB zwar in der Liga hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb, dafür aber in der Champions League zuletzt bis ins Finale vordrang und nun Angriff auf den begehrten Henkelpott nimmt.

Am 1. Juni heißt es für Füllkrug nach dem Duell mit Real Madrid (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker) also im Optimalfall: Pott statt Schale. Erst nach dem Endspiel reist der BVB-Star mit seinen nominierten Kollegen dann ins DFB-Lager nach.