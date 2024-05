Vier Stars auf Gladbachs Verkaufsliste

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Florian Neuhaus (M.) könnte Gladbach im Sommer verlassen

Borussia Mönchengladbach hat sich in der vorab als Umbruch-Saison bezeichneten Bundesliga-Spielzeit dank Schützenhilfe des 1. FC Köln vorzeitig gerettet. Nun geht man in Gladbach an die Kaderplanung. Um frisches Geld zu generieren, stehen wohl gleich vier Topspieler im Schaufenster.

Borussia Mönchengladbach will seinen Kader für die kommende Spielzeit umbauen. Um diesen Plan zu realisieren, müssen einige Stars zunächst verkauft werden. "Bild" kennt die Namen derjenigen, die bei einem passenden Angebot gehen können: Manu Koné, Joe Scally, Nico Elvedi und Florian Neuhaus.

Der zehnfache deutsche Nationalspieler Neuhaus besitzt am Niederrhein eigentlich noch einen Vertrag bis 2027. Doch mit Trainer Gerardo Seoane kommt der 27-Jährige überhaupt nicht mehr zurecht. Spätestens seit dem Zoff nach dem verwandelten Elfmeter zum 2:2-Ausgleich bei Werder Bremen ist das Tischtuch offenbar zerschnitten.

"Sport Bild" berichtet in ihrer Mittwochsausgabe, dass es zwischen Neuhaus und Seoane derart brodelt, dass der Mittelfeldspieler nun eine klare Entscheidung von seinem Trainer fordert: Entweder erklärt er ihn zu einem Fixpunkt in der Mannschaft - oder Neuhaus geht.

Gladbach will mit Koné, Scally und Elvedi Kasse machen

Die Gladbacher Nummer 10 saß in den vergangenen Wochen regelmäßig auf der Bank, auch beim Auswärtsspiel in Bremen kam er spät in die Partie. Dann schnappte er sich, entgegen klarer Absprachen, den Ball zum Elfmeter. Obwohl Neuhaus traf, übte Seoane hinterher harsche Kritik.

Dass die drei weiteren Gladbacher laut "Bild" im Sommer ins Schaufenster gestellt werden, dürfte derweil vor allem finanzielle Gründe haben. Bei Koné, wertvollster Profi im Kader, liegt der Marktwert demnach bei rund 25 Millionen Euro. Linksverteidiger Scally dürfe bei einem Angebot in zweistelliger Millionen-Höhe gehen, womöglich zieht es ihn in die englische Premier League.

Im Fall Elvedi hoffen die Gladbacher Kaderplaner auf starke Leistungen bei der Europameisterschaft, durch die der Schweizer seinen Marktwert noch einmal steigern könnte. Sein Vertrag ist wie der von Neuhaus noch bis 2027 gültig.