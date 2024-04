ManCity wohl heiß auf Kimmich - Guardiola als "Trumpf"?

IMAGO

Joshua Kimmich besitzt beim FC Bayern Vertrag bis 2025

Der FC Bayern und Joshua Kimmich werden spätestens im Sommer Zukunftsgespräche führen. Derweil soll Manchester City heiß auf eine Verpflichtung des Nationalspielers sein.

Laut dem Portal "TBR" ist Manchester City dazu bereit, im Sommer einen Vorstoß bezüglich Kimmich zu unternehmen.

Der 29-Jährige ist nur noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Kimmich will zunächst die Trainer-Entscheidung an der Säbener Straße abwarten, bevor er mit den Klub-Bossen über eine mögliche Vertragsverlängerung spricht.

Wie "TBR" mit Verweis auf namentlich nicht genannte Quellen behauptet, soll Kimmich den Verantwortlichen im Januar noch mitgeteilt haben, mit einem Wechsel zu liebäugeln. Im Februar verkündete der Klub, sich am Saisonende von Trainer Thomas Tuchel zu trennen. Wie es weiter heißt, sind die Bayern nach wie vor hoffnungsvoll, dass der Routinier letztlich verlängert.

Guardiola als "Trumpf" für Manchester City?

Manchester City beobachtet die Situation offenbar ganz genau. Das britische Portal nennt Coach Pep Guardiola als potenziellen "Trumpf" um Werben um den etatmäßigen Mittelfeldmann. Der Spanier trainierte Kimmich einst beim FC Bayern, galt in München als großer Förderer des Nationalspielers.

Zuletzt äußerte sich Kimmich im Interview mit der spanischen Sportzeitung "AS" über die Wechsel-Spekulationen um seine Person. Er werde "zuerst mit Bayern sprechen", stellte der Rechtsfuß klar.

Kimmich wird auch immer wieder mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid oder dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Die spanischen Fußball-Giganten seien "unglaubliche Vereine mit einer unglaublichen Geschichte", sagte Kimmich gleichzeitig.

FC Bayern: Kimmich spricht positiv über Rangnick

Der FC Bayern hat sich im Rahmen seiner Trainer-Suche mittlerweile auf Ralf Rangnick festgelegt. Der 65-Jährige hatte Kimmich 2013 als Sportdirektor von RB Leipzig nach Sachsen gelotst.

"Als ich zu Bayern gewechselt bin, hat Rangnick als Trainer in Leipzig übernommen und ich hatte danach noch viel Kontakt zur Mannschaft. Die meinten alle, dass er als Trainer auch menschlich top war – unabhängig von seinen taktischen Vorstellungen. Sie haben alle ausschließlich positiv über ihn gesprochen, so wie die Jungs jetzt, wenn sie vom ÖFB kommen", berichtetet Kimmich im Interview mit der "tz" von seinen positiven Berührungspunkten mit Rangnick.

Ein Indiz, dass der FC Bayern gute Chancen auf eine Verlängerung mit seinem Stammspieler hat? Noch zeichnet sich keine Tendenz ab.