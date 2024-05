Erneuter Coman-Schock beim FC Bayern

IMAGO

Kingsley Coman ist der Pechvogel des FC Bayern

Pechvogel Kingsley Coman vom FC Bayern muss womöglich einen Rückschlag in der Reha nach seinem Muskelbündelriss in den rechten Adduktoren hinnehmen.

"Bild" berichtet, der 27 Jahre alte Franzose sei am Pfingstmontag bei einem Dribbling auf einem der Trainingsplätze an der Säbener Straße mit dem linken Bein weggeknickt und habe sich anschließend unter Schmerzensschreien das Knie gehalten.

Sowohl Reha-Trainer Simon Martinello als auch Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne hätten sich sofort um Coman gekümmert. Noch auf dem Rasen wurde der Profi untersucht. Coman habe anschließend immerhin wieder leicht auftreten können und sei ohne Hilfe in die Kabine gehumpelt, heißt es.

Bitter: Der Flügelstürmer arbeitet derzeit an seinem Comeback mit Blick auf die Teilnahme an der EM in Deutschland mit Frankreich. Einen wichtigen Schritt hatte bereits gemacht: Nationaltrainer Didier Deschamps berief ihn ins Aufgebot der Équipe Tricolore. Ob Coman jetzt doch um seine Teilnahme an der Endrunde bangen muss, ist derzeit noch offen.

FC Bayern: Kingsley Coman 2023/2024 erneut häufig verletzt

2023/2024 ist die Verletzungsakte des gebürtigen Parisers wieder einmal prall gefüllt: Ein Muskelfaserriss setzt Coman im Dezember und Januar für mehrere Wochen außer Gefecht. Dann folgte ein Innenbandriss im nun womöglich erneut lädierten Knie, dann die Adduktorenverletzung.

27 Pflichtspiele bestritt er für den FC Bayern. Fünf Tore und drei Vorlagen gelangen ihm dabei.

Einem Bericht von "Sport Bild" zufolge gilt Coman inzwischen auch als Verkaufskandidat beim deutschen Rekordmeister. Sollte ein gutes Angebot für ihn eintrudeln, wären die Münchner in der anstehenden Transferperiode gesprächsbereit, hieß es.

Coman war im Sommer 2017 zunächst auf Leihbasis von Juventus Turin zum FC Bayern gewechselt. Ein halbes Jahr später sicherte sich der Klub für 21 Millionen Euro dauerhaft seine Dienste. Aktuell wird Comans Marktwert auf 65 Millionen Euro taxiert.