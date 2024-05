Medien: HSV hat Kuntz an der Angel

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Bringt Stefan Kuntz den HSV wieder auf Kurs Richtung Bundesliga?

Weil der Hamburger SV zum sechsten mal die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga verpasst hat, ist an der Elbe stimmungsmäßig mal wieder Ebbe. Sportvorstand Jonas Boldt um muss um seinen Job bangen. Der HSV hat offenbar eine deutsche Fußball-Größe an der Angel, um das Projekt Aufstieg mit frischen Kräften anzugehen.

Wie die "Bild" und das "Hamburger Abendblatt" übereinstimmend berichten, ist Stefan Kuntz ein Kandidat auf den Posten des Sportvorstands beim einstigen Bundesliga-Dino. Der frühere Nationalspieler und U21-Coach hat sich demnach in der vergangenen Woche mit Aufsichtsräten des HSV getroffen.

Schon im vergangenen Dezember war Kuntz als Trainer der Rothosen im Gespräch. Laut "Bild" lehnte er ab, Steffen Baumgart übernahm das Amt von Tim Walter. Kuntz arbeitete zuletzt von 2021 bis 2023 als Nationaltrainer der Türkei. In seiner Laufbahn war er schon acht Jahre Vorstandschef des 1. FC Kaiserslautern, sportlicher Leiter beim VfL Bochum und DFL-Vorstand.

Noch ist nicht klar, wer beim HSV im sportlichen Bereich künftig den Hut auf hat. Mit Felix Magath und Jörg Schmadtke wurden ebenfalls schon Gespräche geführt. Beide kommen für den Job aber nicht mehr infrage.

Nicht vom Tisch ist laut "Bild" dagegen eine Doppelspitze mit Boldt als Sportvorstand und Schmadtke als Technischem Direktor.

HSV: Wie geht's mit Steffen Baumgart weiter?

Der HSV hatte den Aufstieg in der abgelaufenen Saison deutlich verpasst, wurde mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz nur Vierter. Die Zukunft von Trainer Steffen Baumgart ist Medienberichten zufolge nicht sicher.

"Ich finde, es ist in Ordnung, dass man nach so einer Saison keine vorschnellen Statements raushaut. Dafür ist der Abstand nach oben zu groß gewesen. Es sind zu viele Spiele gewesen, die am Ende auch nicht so funktioniert haben", sagte Boldt nach dem letzten Spieltag zur Zukunft des Trainers (Vertrag bis 2025).