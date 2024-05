Bayer-Boss hält Stanisic Tür für Verbleib auf

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Bleiben Stanisic und Tah bei Meister Bayer Leverkusen?

Josip Stanisic ist vom FC Bayern an Meister Bayer Leverkusen nur ausgeliehen. Dennoch könnte es für den Münchner auch in Zukunft am Rhein weitergehen, wie Geschäftsführer Fernando Carro durchblicken ließ.

"Bei Josip ist die Konstellation so, dass er einen Vertrag bei Bayern München hat und solange sich nichts ändert, gehe ich davon aus, dass er zurück zu Bayern München geht", stellte Bayer-Boss Fernando Carro in der Sendung "Bild Sport" bei "Welt TV" zunächst das Offensichtliche heraus. Dann schob der 59-Jährige allerdings einen entscheidenden Satz hinzu: "Wenn er einen anderen Wunsch hat, wird er oder sein Management sicher mit uns reden."

Laut Carro sei dies "zurzeit" allerdings "nicht der Fall", gut möglich also, dass das Leihgeschäft nach der Saison tatsächlich enden wird.

Sowohl für Bayer Leverkusen als auch für den Spieler selbst hat sich der Deal ausgezahlt. Der 24-jährige kroatische Nationalspieler bekam vor allem in der Rückrunde Spielpraxis auf höchstem Niveau, in der er sich in der Abwehr von Trainer Xabi Alonso einen Stammplatz erkämpfte. Bayer konnte mit Stanisic den Konkurrenzkampf im Team hochhalten und gerade während des Afrika-Cups ohne Personalsorgen aufspielen.

Beim FC Bayern besitzt Josip Stanisic, der im vorläufigen EM-Kader Kroatiens steht, noch einen Vertrag bis 2026. Ob der Rechtsfuß im Sommer aber tatsächlich nach München zurückkehrt, ist Medienberichten zufolge alles andere als sicher. Laut "Sky" sei eine Rückkehr "nicht die erste Option".

Tah zum FC Bayern? "Bei mir hat sich keiner gemeldet"

Unklar ist derweil zudem, wie es mit Bayer Leverkusens Top-Innenverteidiger Jonathan Tah nach der Saison weitergeht. Der DFB-Nationalspieler hat mit bärenstarken Leistungen zahlreiche Klubs auf sich aufmerksam gemacht, angeblich denken sowohl der FC Bayern als auch mehrere englische Premier-League-Vertreter über eine Verpflichtung nach. Bayer Leverkusen will den 2025 auslaufenden Vertrag des 28-Jährigen unbedingt verlängern.

Wie Fernando Carro nach dem letzten Bundesliga-Spiel der Saison indes verriet, gab es von Seiten vermeintlicher Interessenten noch keinerlei Vorstoß. "Bei mir hat sich keiner gemeldet und bei Simon Rolfes auch nicht", so Carro zu den Tah-Gerüchten. "Wir werden nach der Saison mit ihm reden."

Für Bayer Leverkusen ist die Spielzeit 2023/24 noch nicht vorbei. Zunächst will die Werkself im Finale der Europa League gegen Atalanta Bergamo (Mittwoch, 21:00 Uhr) den zweiten Titel gewinnen. Im Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag (20:00 Uhr) kann das Triple perfekt gemacht werden.