Liverpool bestätigt Klopp-Nachfolger

IMAGO/Peter Lous

Offizieller Klopp-Nachfolger: Arne Slot

Der Stabwechsel auf der Teammanager-Position des englischen Fußball-Spitzenklubs FC Liverpool von Jürgen Klopp zu Arne Slot ist vollzogen.

Die Reds bestätigten die bereits bekannt gewordene Verpflichtung des Niederländers als Nachfolger ihres deutschen Erfolgstrainers am Pfingstmontag 24 Stunden nach Klopps Abschied im letzten Ligaspiel beim 2:0 gegen die Wolverhampton Wanderers auch offiziell.

Slot, der seinen Wechsel auf die Insel bereits in der Vorwoche bestätigt hatte, übernimmt demnach die Verantwortung an der Anfield Road vorbehaltlich der Erteilung einer Arbeitserlaubnis am 1. Juni.

Bisher hatte der 45-Jährige beim niederländischen Ehrendivisionär Feyenoord Rotterdam auf der Bank gesessen. Nach der Meisterschaft in der vergangenen Saison gewann Slot mit dem früheren Europapokalsieger auch den Pokal.

Medienberichten zufolge sollen die Briten für die vorzeitige Auflösung von Slots bis 2026 laufenden Vertrag in Rotterdam eine Ablöse von 10,5 Millionen Euro an Feyenoord überweisen.

Klopp verlässt Liverpool nach neun Jahren. In der Zeit gewann sein Team acht Titel.