Beben vor der Relegation! VfL Bochum sortiert Riemann aus

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Manuel Riemann fehlt dem VfL Bochum in der Relegation

Ausgerechnet vor den wichtigen Relegations-Duellen gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf knall es mächtig an der Castroper Straße. Wie der akut abstiegsbedrohte Bundesligist VfL Bochum an Pfingstmontag verkündete, hat er Manuel Riemann aus dem Kader gestrichen.

Der Torhüter ist unumstrittener Stammspieler beim VfL und steht bereits seit 2015 in Bochum unter Vertrag. Nach Kapitän Anthony Losilla ist Riemann damit der dienstälteste Profi im Kader des Erstligisten, der am 34. und letzten Spieltag noch auf den Relegationsplatz zurückgefallen war.

Dem VfL Bochum droht in der dritten Saison nach dem Wiederaufstieg einmal mehr der bittere Gang in die 2. Bundesliga. Die Relegationsspiele gegen Fortuna Düsseldorf sind für den kommenden Donnerstag in Bochum und den darauffolgenden Montag in Düsseldorf angesetzt. Anstoß ist jeweils um 20:30 Uhr.

Der Bundesliga-Klub selbst gab die Streichung Riemanns aus dem Relegations-Kader am Montagmittag bekannt, ohne in seinen Ausführungen ins Detail zu gehen.

VfL Bochum: "Unüberbrückbare unterschiedliche Auffassungen"

"Grund sind unüberbrückbare unterschiedliche Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen. Der VfL stellt klar, dass es sich nicht um eine Suspendierung oder Bestrafung handelt. Der VfL und Manuel Riemann werden diese Situation nach Saisonende aufarbeiten", hieß es in dem offiziellen Presse-Statement des VfL Bochum zu der Causa.

Manuel Riemann hat in der laufenden Saison an 33 der 34 Spieltage über die volle Distanz auf dem Feld gestanden. Lediglich bei der 1:5-Heimniederlage gegen RB Leipzig fehlte der Routinier gelbgesperrt. Riemann hat in seiner bisherigen Profi-Karriere insgesamt 98 Spiele in der Bundesliga, 236 Spiele in der 2. Bundesliga sowie 117 Spiele in der 3. Liga absolviert und gilt als wichtiger Rückhalt der Bochumer im Abstiegskampf.

Was genau an der Castroper Straße vorgefallen ist, hielt der VfL Bochum zunächst noch unter Verschluss.

Für die beiden Relegationsspiele gegen Fortuna Düsseldorf gilt nun Vertreter Andreas Luthe als wahrscheinlichste Option im Tor. Der 37 Jahre alte Routinier war im Winter von Zweitligist 1. FC Kaiserslautern zu seinem Jugendverein zurückgekehrt.