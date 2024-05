Experte zerlegt Kölner "Gurken" - und sieht schwarz für FC

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der 1. FC Köln ist mal wieder aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen

Tristesse pur in Köln am Rhein: Der Effzeh ist nach einer teilweise haarsträubenden Saison aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Eine Bundesliga-Ikone zerlegt die Spieler - und sieht auch in der 2. Bundesliga für den 1. FC Köln düster.

Das Fußball-Wunder des 1. FC Köln am letzten Bundesliga-Spieltag blieb aus - es war auch nie realistisch. Zu schlecht präsentierte sich der FC beim 1. FC Heidenheim. Statt noch einmal alles in die Waagschale zu werfen, gingen die Kölner beim 1:4 auf der Ostalb gnadenlos unter.

"Wenn man ein entscheidendes Spiel so spielt wie der 1.FC Köln, das ist dann zu Recht, dass die abgestiegen sind. Das war ja unter aller Kanone, was sie da gespielt haben", lederte Mario Basler in seinem Podcast "Basler ballert" gegen die Kölner.

"Wenn du die ersten zwei Tore gesehen hast, da verhalten sich ja Kreisklasse-Spieler besser teilweise in der Abwehr", höhnte der Europameister von 1996 und fasste zusammen. "Schade für den Verein, schade für die Fans, aber am Schluss muss man sagen, zu Recht, wenn man so eine Leistung bringt, da muss man sagen, zu Recht zweite Liga."

Mario Basler zerlegt Kölner "Gurken" und "Pappnasen"

Basler sieht allerdings auch im Unterhaus kein Oberwasser für den 1. FC Köln. "Du musst natürlich mit den Gurken, mit denen du abgestiegen bist, teilweise weitermachen in der zweiten Liga. Das ist natürlich sehr bitter für den FC", sagte Basler und legte nach: "Wenn du die eine oder andere Pappnase rumrennen siehst beim FC, wie soll dass nur gut gehen, auch in der zweiten Liga. Du musst wirklich aufpassen, dass sie nicht durchgereicht werden, weil mit den Gurken hast du keine große Chance."

Die Kölner müssten in der kommenden Zweitliga-Saison zusehen, "dass du im ersten halben Jahr, die Vorrunde bis zum Januar, irgendwie dabei bist, dass du nicht 40 Punkte Rückstand hast. Ich sehe das sehr schwarz für den FC."