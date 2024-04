Eberl: "Hoeneß ist Bayern und Tuchel gibt alles für Bayern"

IMAGO/Ulrich Wagner

Max Eberl hat sich zur Debatte beim FC Bayern geäußert

Die durchaus überraschende Verbalattacke von Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf Trainer Thomas Tuchel hat in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen beherrscht. Im Vorfeld des Halbfinal-Hinspiels der Champions League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid hat sich nun Münchens Sportvorstand Max Eberl zu den Geschehnissen geäußert.

"Das ist für mich abgehakt, da ist soviel drüber gesprochen worden. Für mich gibt es dazu nur einen Satz zu sagen: 'Uli Hoeneß ist der FC Bayern und Thomas Tuchel gibt alles für den FC Bayern'", erklärte Max Eberl bei "Prime Video" im Vorfeld des Halbfinales in München.

Das einzige was zähle, sei das Duell mit Real Madrid. Hoeneß Aussagen seien daher "jetzt gar kein großes Thema, das war es am Freitag, war es am Samstag, aber seit Sonntag liegt für uns, für mich, der ganze Fokus hier auf diesem Spiel", so der 50-Jährige weiter.

"Ich mache Thomas Tuchel keinen Vorwurf, er war häufiger bei mir zum Abendessen am Tegernsee, ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Aber er hat eine andere Einstellung. Er meint nicht, dass er einen Davies, Pavlovic oder Musiala verbessern kann. Wenn es nicht klappt, sollte man einen anderen kaufen", warf Hoeneß im Rahmen des "FAZ"-Kongresses am Freitag Tuchel vor, dieser sei nicht in der Lage, junge Spieler zu verbessern.

Eberl weicht Nachfrage zur Trainersuche des FC Bayern aus

Tuchel monierte anschließend den völlig unpassenden Zeitpunkt der Kritik, die "meilenweit an der Realität vorbei" sei und gab zu, in seiner "Trainer-Ehre" gekränkt zu sein. Statt zurückzurudern, bekräftige Hoeneß seinen Vorwurf gegenüber dem "kicker".

Da Tuchel den FC Bayern am Saisonende verlässt, ist eher nicht anzunehmen, dass eine Klärung erfolgt. Immerhin, die Verhandlungen mit einem neuen Trainer beeinflusst das Geplänkel nicht. "Mit Trainern über Inhalte zu sprechen, macht es nicht schwerer. Wir haben unsere Vorstellung, die wollen wir umsetzen, der Christoph [Sportdirektor Christoph Freund, d.Red.] und ich, bei all dem was um uns herum ist, haben wir ganz viel Ruhe, die Dinge weiter voranzutreiben", erklärte Eberl auf Nachfrage bei "Prime Video".

Weiteren Fragen, vor allem zum vermeintlichen Top-Kandidaten Ralf Rangnick, wich Eberl allerdings aus: "Ich weiß, dass diese Fragen brennen und das zeigt, was für eine Größe Bayern München hat, dass die Frage des neuen Trainers so einen großen Stellenwert eingenommen hat. Wir machen unseren Job und wir glauben, dass wir da auch sehr, sehr weit kommen."