Medien: Kehl Favorit bei Bundesliga-Klub

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl weckt wohl das Interesse des VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg sucht einen neuen Sport-Geschäftsführer und richtet seinen Blick hierbei offenbar zur Bundesliga-Konkurrenz: BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl soll auf der Wunschliste ganz oben stehen.

Laut "Bild" und "Sport Bild" ist der VfL Wolfsburg heiß auf Sebastian Kehl von Borussia Dortmund. Der 44-Jährige ist demzufolge der "Wunschkandidat" bei den Niedersachsen. Die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" berichtet ebenfalls, dass der BVB-Manager in der Autostadt favorisiert wird.

Kehl arbeitet seit 2018 als Funktionär bei Borussia Dortmund - zunächst als Leiter Lizenzbereich, aktuell als Sportdirektor. Der Ex-Nationalspieler hatte sich zuletzt Hoffnungen auf eine Beförderung zum Sport-Geschäftsführer bei den Schwarz-Gelben gemacht. Jedoch erhielt Lars Ricken, zuvor Leiter der Nachwuchsabteilung, den Job.

"Im ersten Moment ist man natürlich auch ein Stück weit enttäuscht. Ich glaube, das ist menschlich. Aber dann berappelt man sich kurz. Ich freue mich für Lars [Ricken]. Lars ist ein richtiger Borusse. Wir kennen uns schon sehr, sehr viele Jahre. Wir haben zusammen viele Jahre Fußball gespielt. Wir haben in den letzten Jahren sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet, in unterschiedlichen Positionen an verschiedenen Themen. In der Konstellation geht es jetzt weiter", reagierte Kehl daraufhin im Gespräch mit "Sky" auf die Entscheidung.

Gespräche nach dem Champions-League-Finale?

"Bild" und "Sport Bild" zufolge fokussiert sich Kehl aktuell voll auf das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid (1. Juni). Der VfL Wolfsburg will anschließend offenbar das Gespräch mit dem BVB-Urgestein suchen.

Die Niedersachsen schauen sich nach einem Nachfolger für Marcel Schäfer um. Den 39-Jährigen zieht es dem Vernehmen nach zu RB Leipzig. Im April erfolgte die Trennung mit den Wölfen.

Kehl ist momentan wohl der Favorit auf die vakante Stelle. "Alternative Überlegungen" sollen in Wolfsburg zunächst "auf Eis" gelegt worden sein, schreibt "Bild". Ob sich Kehl einen Wechsel innerhalb der Bundesliga vorstellen kann, bleibt jedoch zunächst abzuwarten. Sein Arbeitspapier beim BVB ist noch bis 2025 datiert.

Laut "kicker" werden beim VfL Wolfsburg neben Kehl, der "hoch im Kurs" stehen soll, auch Alexander Rosen (Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim) sowie Sami Khedira gehandelt.