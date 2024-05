Finalsieg kann Bayer mehr als 40 Millionen Euro bescheren

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Bayer Leverkusen will nun auch den Titel in der Europa League gewinnen

Die Erfolgsserie in der Europa League kann dem deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen mehr als 40 Millionen Euro bescheren. Vor dem Finale gegen Atalanta Bergamo in Dublin (21 Uhr/RTL) hat die Werkself bereits 22,6 Millionen Euro an UEFA-Prämien sicher.

Bis zu 8,5 weitere Millionen sind im Falle eines Endspielsieges an Siegprämie (4) sowie Antritts- (3,5) und Siegprämie (1) für das Spiel um den UEFA-Supercup möglich.

Hinzu kommen Anteile aus dem Marktpool - für Eintracht Frankfurt waren das beim Europa-League-Sieg vor zwei Jahren rund 4,5 Millionen - und die Einnahmen aus den sechs Heimspielen von geschätzt sechs Millionen Euro. Bayer hatte vor dem Start in den Wettbewerb mit rund 15 Millionen Euro Einnahmen im Etat kalkuliert.