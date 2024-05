Chabot-Wechsel wird konkreter

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Jeff Chabot ist im Visier des VfB Stuttgart

Mit dem 1. FC Köln ist Verteidiger Jeff Chabot in dieser Saison sang- und klanglos abgestiegen. In der kommenden Spielzeit wird er wohl in der Champions League spielen. Der Wechsel zum VfB Stuttgart wird konkreter.

Nach dem 1:4 in Heidenheim weinte Jeff Chabot bitterlich. Durch die Niederlage und den gleichzeitigen Sieg von Konkurrent Union Berlin stand der siebte Abstieg des 1. FC Köln am Samstagnachmittag fest.

Den Kölner droht der Totalabsturz, die Mannschaft bricht offenbar in weiten Teilen auseinander. Einer der wenigen Spieler, die konstant Leistung brachten, war Abwehrboss Jeff Chabot. Aufgrund einer im Vertrag verankerten Klausel kann der Verteidiger den Verein zu einer relativ niedrigen Ablösesumme verlassen.

Wechselt Jeff Chabot zum VfB Stuttgart?

In den vergangenen Wochen wurde der VfB Stuttgart als potentieller Interessent gehandelt. Ein Transfer vom Rhein- ins Schwabenland wird offenbar immer wahrscheinlicher.

"Noch kein Done-Deal, aber dieser Wechsel soll steigen", kündigte Transfer-Journalist Florian Plettenberg bei "Sky" an. Der Abwehrmann beschäftige sich mit dem Wechsel. Es seien aber noch wichtige Details zu klären.

Dem Bericht zufolge soll der Vertrag in Stuttgart bis 2028 laufen. Der VfB kann den 26-Jährigen dank einer Ausstiegsklausel für eine Ablösesumme von rund vier Millionen verpflichten.

Diehl vor Transfer nach Stuttgart

Schon am Sonntag hatte Plettenberg berichtet, dass Chabot "nach unseren Informationen zu 95 Prozent" zum VfB Stuttgart wechseln werde.

Eine ähnliche Ausstiegsklausel beim Effzeh habe auch Keeper Marvin Schwäbe und Verteidiger-Kollege Timo Hübers. Durch den Abstieg drohen in Köln viele Abgänge.

In dieser Woche könnte noch ein weiter VfB-Zugang aus Köln offiziell werden. "Auch Justin Diehl wird diese Woche bekannt gegeben", so Plettenberg. Der Wechsel des FC-Juwels gilt seit Wochen als fix, offiziell wurde er bisher aber noch nicht.