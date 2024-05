Matthäus: FC Bayern nicht mehr der Titel-Favorit

IMAGO/Steinbrenner

Lothar Matthäus bewertete die neuen Kräfteverhältnisse in der Bundesliga

Angesichts der Art und Weise, wie überlegen Bayer 04 Leverkusen in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte gestürmt ist, traut Rekordnationalspieler Lothar Matthäus der Werkself zu, sich längerfristig an der Spitze des deutschen Fußballs zu halten.

Die unumstrittene Favoritenrolle zu Beginn der neuen Saison sei der entthronte FC Bayern zumindest einmal los, verdeutlichte der 63-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne.

"Ich denke aber, dass der FC Bayern auch in der aktuellen Besetzung eine Mannschaft hat, die Bayer Leverkusen jederzeit gefährlich werden kann. Die Spieler brauchen etwas Selbstvertrauen, aber es fehlen der Zusammenhalt und das Miteinander, weil man es im Verein nicht vorgelebt hat. Stand jetzt ist der FC Bayern in der kommenden Spielzeit daher auch nicht der Favorit auf die Meisterschaft", schrieb Matthäus, der selbst mit den Münchnern sieben Meisterschaften in der Bundesliga feierte.

Über die neuen Kräfteverhältnisse in der Bundesliga angesichts der 18 Punkte Unterschied zwischen der Werkself und dem Rekordmeister meinte der Weltmeister-Kapitän von 1990 weiter: "Vor wenigen Jahren war dies noch unvorstellbar, aber dies ist aktuell Realität."

Matthäus sieht in Leverkusen in der Favoritenrolle

Dass sich der FC Bayern im bevorstehenden Transfersommer verstärken wird, sei für Matthäus zwar sicher. Allerdings seien auch hier Grenzen gesetzt: "Ich glaube nicht, dass das Münchner Festgeldkonto noch so gefüllt ist wie vor ein paar Jahren. Bayern München ist immer gefährlich, aber Bayer Leverkusen ist schon einen Schritt voraus."

Neben der fußballerischen Qualität hätten die Rheinländer vor allem mit ihrer Harmonie sowie Stabilität auf und neben dem Platz in ihrer Meistersaison den Unterschied gemacht. Für Matthäus steht daher auch fest: "Bayer Leverkusen ist einer der verdientesten Meister überhaupt und sicherlich auch nächstes Jahr der Favorit auf den Titel."