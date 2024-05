Hiobsbotschaft für Real vor dem Champions-League-Finale

IMAGO/Daniela Porcelli / SPP

Aurélien Tchouaméni fällt im Champions-League-Finale gegen den BVB aus

Schlechte Nachrichten für Real Madrid: Der spanische Spitzenklub muss im Champions-League-Finale gegen den BVB auf einen wichtigen Leistungsträger verzichten. Bis zuletzt hofften die Königlichen noch auf eine Genesung, doch daraus wird nichts.

Wie die "Marca" am Montag berichtete, muss Real Madrid im Champions-League-Finale auf den französischen Nationalspieler Aurélien Tchouaméni verzichten. Der Mittelfeldspieler verletzte sich im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern am Fuß und wird trotz größter Bemühungen nicht mehr rechtzeitig bis zum Endspiel am 1. Juni fit, vermeldete die Sportzeitung.

Tchouaméni hat dem Bericht zufolge in den letzten Wochen mehrere Spezialisten aufgesucht, reiste unter anderem extra in die USA, um sich dort eine Meinung einzuholen. Sämtliche Mediziner haben dem 24-Jährigen aber mitgeteilt, dass die Zeit bis zum Endspiel nicht ausreicht, damit sich sein Fuß erholt.

Verpasst der Real-Star sogar die Europameisterschaft?

Für Tchouaméni könnte es laut "Marca"-Einschätzung am Ende sogar noch schlimmer kommen, denn angeblich ist auch sein Einsatz bei der kommenden Europameisterschaft in Deutschland in Gefahr. Eine rechtzeitige Genesung zur Endrunde werde "nicht einfach", urteilt die Zeitung.

Mit dem französischen Nationalspieler muss Real-Coach Carlo Ancelotti gegen den BVB auf einen seiner wichtigsten Stabilisatoren verzichten. Der 24-Jährige, der sich bereits im Oktober eine Fußverletzung zuzog und daraufhin rund zweieinhalb Monate ausfiel, war in den letzten Wochen stets Teil der ersten Elf und verrichtete seinen Dienst dort verlässlich.

Insgesamt bringt es Tchouaméni in der laufenden Saison auf 38 Pflichtspieleinsätze. 31 Mal stand er dabei mit dem Anpfiff auf dem Platz. Neben dem defensiven Mittelfeld agierte der Franzose zeitweise auch als Innenverteidiger. Auch diese Rolle füllte er zur vollsten Zufriedenheit Ancelottis aus.