Patzer über Patzer: Wird Neuer zum EM-Risiko?

IMAGO/Ulmer

Manuel Neuer hat mit dem FC Bayern enttäuschende Wochen hinter sich - kein gutes Startkapital für die EM

Rund vier Wochen vor Start der Europameisterschaft hat Bundestrainer Julian Nagelsmann ein Problem: Torwart Manuel Neuer vom FC Bayern ist nicht in Topform, leistete sich zuletzt mehrere, teils folgenschwere Patzer. Kommt die T-Frage in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft doch noch einmal auf?

Die Schlussphase der Saison 2023/24 war keine gute Zeit für den FC Bayern - und auch nicht für Manuel Neuer. Der 38-Jährige servierte in den vergangenen Wochen mehrere dicke Klopse.

Im entscheidenden Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid hielt Neuer die Bayern mit einigen starken Paraden zwar im Spiel. Kurz vor Ende des Spiels ließ er aber einen verhältnismäßig harmlosen Schuss von Vinicius Junior abprallen, womit er Joselu das 1:1 auflegte.

Dass es überhaupt soweit kam, lag an einem schlechten Abwurf Neuers. Der Torwart leitete seinen folgenschweren Bock also durch einen leicht vermeidbaren Fehler ein - im Tennis würde man sagen: unforced error.

Auch der letzten Bundesliga-Spieltag geriet für Neuer zu einem Fiasko: 2:0 führten die Bayern in Hoffenheim, alles sah nach Sieg und Vizemeisterschaft aus, da spielte der Tormann einen Fehlpass in die Beine von Ihlas Bebou, der den Anschlusstreffer erzielte.

Auch bei den Toren drei und vier der TSG durch Andrej Kramaric sah Neuer nicht gut aus: Erst verschätzte er sich, das letzte Tor leitete er erneut mit einem riskanten Aufbauspiel ein.

Der Trend spricht für ter Stegen - nicht für Neuer

Auffällig: Neuer patzt immer wieder im "Spiel mit dem Ball", einer seiner (einstigen) Paradedisziplinen. Der bombensichere Rückhalt, auf den stets Verlass ist, war er seit seinem beachtlichen Comeback nach langer Leidenszeit im vergangenen Herbst immer mal wieder - aber eben nicht immer. Und vor allem nicht auf höchstem Level bis zum Abpfiff - siehe Bernabeu.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat somit kurz vor Turnierstart eine mediale Debatte, auf die er gerne verzichten würde. Denn: Neuers DFB-Rivale Marc-André ter Stegen hat den Platzhirsch in dessen Abwesenheit tadellos vertreten.

Nach seinem Comeback im Februar in Folge einer Rücken-OP spielte er mit dem FC Barcelona in 14 Ligaspielen neunmal zu Null. Neuer wahrte im gleichen Zeitraum nur in einem von elf Ligaspielen eine weiße Weste. Der Trend ist nicht Neuers friend.

Hinzu kommt: Neuer hat seit dem WM-Debakel von Katar kein Länderspiel mehr bestritten, im März verhinderte eine Adduktorenverletzung seine Rückkehr ins deutsche Tor, das gegen Frankreich und Holland ter Stegen einmal mehr anstandslos hütete. Schon in Katar war Neuer nicht mehr der Garant vergangener Tage, patzte gegen Japan und Costa Rica.

Nagelsmann hat dennoch klargemacht, bei der Heim-EM voll auf Neuer zu setzen. Mit der T-Debatte muss er leben.