BVB-Rückkehr? England-Legende befeuert Klopp-Gerüchte

Kehrt Jürgen Klopp irgendwann zum BVB zurück?

Die außergewöhnliche Ära von Jürgen Klopp beim FC Liverpool ist beendet. Für den Erfolgstrainer steht nun ein wohlverdienter Urlaub an. Wie es danach für ihn weitergeht, ist noch nicht klar. Englands Legende Gary Lineker hat allerdings schon von einer möglichen BVB-Rückkehr gehört.

Am Wochenende verabschiedete sich Jürgen Klopp in den Teilzeit-Ruhestand. Nach dem Ende seiner Liverpool-Zeit wird der Trainer die nächsten Monate gemeinsam mit seiner Familie genießen und seinen Akku wieder aufladen. Dass er danach höchstwahrscheinlich wieder arbeiten wird, erklärte der 56-Jährige jüngst im Rahmen seiner Abschiedstour.

Die große Frage ist: Wohin zieht es Klopp nach seiner Auszeit? Und in welcher Rolle wird er - wenn überhaupt - auf die Fußballbühne zurückkehren? All das steht noch nicht fest, darüber spekuliert wird aber schon fleißig. Englands Sturm-Legende Gary Lineker nahm den Ball im "The Rest Is Football"-Podcast auf und brachte eine Rückkehr Klopps zum BVB ins Spiel.

Klopp-Rückkehr zum BVB?

"Ich habe ein kleines Gerücht gehört, dass er am Ende vielleicht der Präsident von Borussia Dortmund wird, was großartig wäre", sagte Lineker, ohne seine Quellen preiszugeben. Er sei auf jeden Fall sehr interessiert daran, zu sehen, wie es für Klopp weitergeht, sagte Lineker.

Was für den früheren Profi feststeht: Eine vorzeitige Rückkehr aus dem Ruhestand wird es für Klopp nicht geben. "Er wird sich definitiv seine Zeit nehmen. Ich glaube, er ist ehrlich, wenn er sagt, dass ihm die Energie ausgegangen ist", erklärte Lineker.

Offenkundig ist, dass sich Jürgen Klopp seinen nächsten Job mehr oder minder aussuchen kann. Schon jetzt hätte der 56-Jährige ohne Probleme einen neuen Verein finden können, wie er in einem Interview mit dem Youtube-Kanal "The Anfield Wrap" verriet.

Dass er sich aber auch einen Wechsel in einen anderen Bereich vorstellen kann, sagte Klopp ebenfalls: "Am meisten verstehe ich von Fußball, aber vielleicht gibt es da auch etwas anderes als exakt das, was ich gerade tue."