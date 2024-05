Medien: Union Berlin nimmt Kontakt zu Wunschtrainer auf

IMAGO/Matthias Koch

Union-Präsident Dirk Zingler und Manager Oliver Ruhnert suchen einen neuen Cheftrainer

In letzter Minute hat der 1. FC Union Berlin den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga noch geschafft, nun kann der Blick nach vorne gerichtet werden. Offenbar sind die Köpenicker bei der Suche nach einem neuen Trainer einen Schritt weitergekommen.

Bundesligist Union Berlin hat Kontakt zu Trainer Bo Svensson aufgenommen, wie der "kicker" berichtet. Der Däne zählte schon nach der Entlassung von Nenad Bjelica zu den Kandidaten, in der Hauptstadt entschied man sich in den letzten beiden entscheidenden Spielen der Saison für die Interimslösung Marco Grote.

Nach Angaben des Fachblatts würde Bo Svensson eine Rückkehr in die Bundesliga durchaus reizen. Laut "Bild" hat der 44-Jährige aber mehrere Angebote vorliegen. "Sky" hatte den Übungsleiter bei seinem Ex-Klub Red Bull Salzburg ins Spiel gebracht.

Svensson hatte den 1. FSV Mainz 05 im vergangenen November nach fast drei Jahren verlassen. Hatte er den Klub zunächst nah ans internationale Geschäft geführt, folgte in der nun abgelaufenen Saison der Absturz.

Ex-Schalke-Trainer im Gespräch bei Union Berlin

Nach Angaben des "kicker" kann man sich in Köpenick derweil ebenfalls gut vorstellen, dass Interimslösung Marco Grote das Vertrauen bekommt und zum Cheftrainer ernannt wird. Der eigentlich für die U19 verantwortliche Coach hatte schon nach der Trennung von Urs Fischer im November übernommen, nun führte er die Eisernen zum Klassenerhalt.

Hatte er mit Union das so wichtige Abstiegsduell am vorletzten Spieltag gegen den 1. FC Köln trotz einer 2:0-Führung verloren, gelang im letzten Spiel doch noch der Liga-Verbleib. Janik Haberer (90.+2) erlöste die Berliner mit seinem Siegtreffer zum 2:1 gegen den SC Freiburg kurz vor Schluss, aufgrund des besseren Torverhältnisses muss der VfL Bochum in die Relegation.

Eine weitere Trainer-Option ist laut "Bild" unterdessen der ehemalige Schalke- und Hannover-Coach André Breitenreiter. Der 50-Jährige arbeitete zuletzt beim englischen Zweitligisten Huddersfield Town, der in die 3. Liga abstieg. Sein Profil habe einige Entscheider bei Union Berlin überzeugt, heißt es.