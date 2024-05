Premier-League-Stars kein heißes Thema beim FC Bayern?

IMAGO/Sean Ryan/Shutterstock

Aktuell wohl kein heißes Thema beim FC Bayern: Bruno Fernandes

Die Transfer-Spekulationen rund um den FC Bayern nehmen nach dem Münchner Saisonende immer mehr an Fahrt auf. Die Spur zu zwei zuletzt gehandelten Premier-League-Stars soll aber eher kalt sein.

Laut "Sky" war Bruno Fernandes von Manchester United zuletzt "kein großes Thema" beim FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister würde einen Transfer des 29-Jährigen demnach "nicht aktiv" verfolgen, heißt es.

"The Independent" wollte zuletzt vom angeblichen Münchner Interesse erfahren haben. Fernandes ist noch bis 2026 an Manchester United gebunden.

Der offensive Mittelfeldmann bekannte sich gegenüber "Sky Sports" unlängst zu seinem aktuellen Arbeitgeber, schob jedoch nach: "Der Klub muss mich wollen. Der Klub will, dass ich ein Teil der Zukunft bin. Aber wie ich schon immer gesagt habe: Ich will kein Spieler sein, den der Klub nicht haben will."

Fernandes weiter: "Sollten sie mich aus irgendeinem Grund nicht mehr haben wollen, werde ich gehen. Aber wenn sie mich wollen, bleibe ich."

FC Bayern: Emerson Royal war wohl Thema im Januar

Mit Emerson Royal wurde kürzlich ein weiterer Spieler aus der Premier League mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Rechtsverteidiger hat "Bild" zufolge das Interesse des Rekordmeisters geweckt. Wie "Sky" wissen will, ist der Brasilianer derzeit aber "kein heißes Thema" an der Säbener Straße.

Der Profi von Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2026) sei "ein loses Thema" im Januar gewesen, ordnet der TV-Sender ein. Die Münchner suchten zu diesem Zeitpunkt einen neuen Spieler für die rechte Abwehrseite. Die Wahl fiel letztlich auf Sacha Boey.

Fest steht: Der FC Bayern befindet sich vor einem spannenden Transfer-Sommer. Nach der ersten titellosen Saison seit 2011/12 wird es im Kader wohl mehrere personelle Änderungen geben. Über allem schwebt an der Säbener Straße aktuell aber noch die ungelöste Trainerfrage.