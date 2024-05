Hauptgründe für Riemann-Aus in Bochum enthüllt

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Manuel Riemann und der VfL Bochum werden wohl bald getrennte Wege gehen

Ausgerechnet vor den beiden Relegationsspielen herrscht große Unruhe beim VfL Bochum nach der Suspendierung von Torwart Manuel Riemann. Dieser wird beim Showdown im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga wegen "unüberbrückbarer unterschiedlicher Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen" nicht zum Einsatz kommen. Nun wurde enthüllt, was genau hinter Riemanns Aus steckt.

Dem VfL Bochum bleibt dieser Tage keine Zeit zum Durchatmen. Schon am Donnerstagabend (20:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) steht im heimischen Ruhrstadion das Relegationshinspiel gegen Fortuna Düsseldorf an. Doch die Stimmung vor der Partie gegen den Zweitligisten ist nicht nur aufgrund des Last-Minute-Abrutschens auf den Relegationsrang gedämpft, sondern auch, weil Torwart Manuel Riemann suspendiert wurde.

Zwar war Riemann bis zuletzt in sportlicher Hinsicht stets gesetzt, doch zwischenmenschlich soll es laut übereinstimmenden Medienberichten schon lange nicht mehr gestimmt haben zwischen Verantwortlichen, Mannschaft und dem Torwart. Laut dem klubnahen Portal "vfl-magazin.de" war Riemann nicht bereit, Grenzen zu akzeptieren, die die VfL-Bosse ihm am Sonntag in einer Sitzung setzen wollten.

Dass besagte Grenzen nötig geworden waren, lag daran, dass sich der 35-Jährige in den letzten Wochen vermehrt mit Mitspielern anlegte, und zwar beim Training und auch im Spiel. Laut "vfl-magazin.de" gab es "verbale teils üble Attacken" und die Forderung nach Auswechslungen einzelner Profis während der Partien.

Am Wochenende in Bremen (1:4) geriet Riemann auf dem Platz mit Matus Bero und Goncalo Paciencia aneinander, ein Ärger, der wohl bis in die Umkleide herein reichte. Auch "Bild" berichtet von Ausrastern und Kabinenstreitigkeiten.

Riemann hat keinen Rückhalt mehr beim VfL Bochum

Insgesamt sei der ohnehin nur wenig vorhandene Rückhalt zuletzt immer weiter gesunken. Gleichzeitig gab es jetzt offenbar ausschließlich positives Feedback aus dem Mannschaftskreis für das Aus des Torwarts.

Seit Beginn der Woche ist Riemann nun nicht mehr Teil der Mannschaft, hat dem Vernehmen nach bereits seinen Schrank geräumt und seine Sachen gepackt. Ob der 35-Jährige, dessen Vertrag ligaunabhängig noch bis Sommer 2025 datiert ist, in der kommenden Saison weiter das VfL-Trikot trägt, ist offen.

Für Riemann wird Altmeister Andreas Luthe in der Relegation sein Comeback im Bochumer Tor feiern.