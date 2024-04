Nächster VfB-Star schielt noch auf die EM

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Alexander Nübel (r.) spielt eine herausragende Saison für den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart spielt eine überragende Bundesliga-Saison, hat die Qualifikation zur Champions League praktisch in der Tasche. Im Laufe der Spielzeit entwickelten sich gleich mehrere VfB-Akteure zu echten Top-Spielern, debütierten sogar für die Deutsche Nationalmannschaft. Nach Maximilian Mittelstädt, Waldemar Anton, Chris Führich und Deniz Undav rechnet sich mittlerweile noch ein weiterer Stammspieler Chancen für die bevorstehende Heim-EM im Sommer aus.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Wie die "Bild" ausführte, darf sich nämlich VfB-Keeper und -Leistungsträger Alexander Nübel durchaus noch Chancen auf eine Nominierung ausrechnen, würden seine Leistungen eine Teilnahme für Deutschland an der Europameisterschaft doch allemal rechtfertigen.

Wie es in dem Zeitungsbericht hieß, sind die ersten zwei von drei Kaderplätzen für Torhüter im DFB-Team wenig überraschend fest an Manuel Neuer vom FC Bayern und Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona vergeben.

Dahinter allerdings hegen noch mehrere Schlussmänner eigene Ambitionen, ebenfalls auf den EM-Zug aufspringen zu können. Lange Zeit galt Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) als sichere Nummer drei im deutschen Tor. Dieser wurde zuletzt allerdings nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann berücksichtigt, im Gegensatz zu Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim und Bernd Leno vom FC Fulham.

Großes Lob von VfB-Sportdirektor Wohlgemuth

Angesichts der Top-Statistiken von gleich neun Zu-Null-Spielen (zweitbester Wert ligaweit) in der laufenden Bundesliga-Saison sowie 52 Prozent vereitelter Großchancen (zweitbester Wert ligaweit) werden auch dem Leihspieler des FC Bayern noch Chancen eingeräumt, für den deutschen Kader für die Heim-EM berücksichtigt zu werden.

"Alex ist ein Unterschiedsspieler und nach nicht einmal zwölf Monaten eine Instanz hier beim VfB. An einer Leistungsstabilität auf diesem Niveau kommt man auf Dauer nicht vorbei", hat VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth gegenüber der "Bild" seine Gedanken über eine mögliche Nübel-Berufung in den DFB-Kader klar formuliert.

Erst jüngst beim 2:2-Remis gegen Bayer Leverkusen habe Nübel nach Ansicht Wohlgemuths seine nationale Spitzenklasse "nicht zum ersten Mal nachgewiesen".