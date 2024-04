Medien: Star des FC Bayern fehlt gegen Madrid

IMAGO/Galatasaray SK v FC Bayern München

Matthijs de Ligt (l.) wird dem FC Bayern gegen Real Madrid wohl fehlen

Bittere Nachrichten für den FC Bayern! Im Hinspiel des Halbfinales der Champions League müssen die Münchner gegen Real Madrid wohl ohne Innenverteidiger Matthijs de Ligt auskommen. Der Niederländer soll gar nicht mit ins Teamhotel gereist sein.

Nachdem er zu Beginn der laufenden Spielzeit überraschend häufig nur Kurzeinsätze bestritt, fand sich Matthijs de Ligt zuletzt wieder sehr regelmäßig in der Startelf des FC Bayern wieder. Beim knappen 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Bundesliga-Spieltag musste Coach Thomas Tuchel den Niederländer allerdings schon nach der ersten Halbzeit vom Rasen nehmen.

Trotz anfänglicher Entwarnung soll die Verletzung nun so schwerwiegend sein, dass de Ligt dem deutschen Rekordmeister gegen Real Madrid (30. April, 21 Uhr) nicht zur Verfügung stehen wird. Das berichtet die "Bild".

"Mata [Matthijs de Ligt, d.Red.] hat laut erster Diagnose nichts Schlimmes, so dass am Dienstag fast alle wieder an Bord sind", verkündete Bayerns Sportvorstand Max Eberl am Sonntag noch hoffnungsvoll, die "Bild" will nun aber erfahren haben, dass der 24-Jährige doch ausfällt.

Upamecano steht dem FC Bayern wohl wieder zur Verfügung

Schon das Abschlusstraining am Montagnachmittag soll ohne den niederländischen Nationalspieler stattgefunden haben. Am Dienstag soll de Ligt dann nicht zum Reisetross der Münchner gehört haben, der sich zum Team-Hotel "Infinity" aufgemacht hat.

Einen Ersatz hält der Bericht auch schon parat: Min-jae Kim wird demnach aller Voraussicht nach neben Eric Dier in der Innenverteidigung auflaufen.

Gute Nachrichten gibt es allerdings auch: Dayot Upamecano soll zur Verfügung stehen und wäre somit eine weitere Option. Der Franzose musste gegen Eintracht Frankfurt zuletzt pausieren. Und auch der zuletzt verletzt ausgewechselte Konrad Laimer soll sich für das Duell mit Real Madrid fit gemeldet haben.