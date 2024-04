England-Gerüchte um Ex-HSV-Coach Walter

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Tim Walter wurde im Februar als HSV-Cheftrainer entlassen

Vor knapp drei Monaten wurde Tim Walter beim Hamburger SV als Cheftrainer entlassen. Statt in der 2. Fußball-Bundesliga könnte es für den 48-Jährigen bald wohl in der englischen Premier League weitergehen. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Nach Informationen von "Sky" könnte es Walter schon bald zu Nottingham Forest ziehen. Der Klub aus den East Midlands kämpft aktuell noch um den Klassenerhalt in der englischen Eliteliga, verlor am Sonntagabend zu Hause mit 0:2 gegen Titelanwärter Manchester City.

Bei der Partie gehörte auch Tim Walter zu den rund 30.000 Zuschauern im City Ground Stadium, wo Nottingham City seine Heimspiele austrägt. Der ehemalige Chefcoach des HSV saß dabei in der Direktoren-Loge des Tabellen-17. der Premier League.

Ob Walter sogar noch als Feuerwehrmann in der laufenden Saison bei den Tricky Trees übernehmen könnte, stand bis zuletzt noch nicht fest. Unter dem aktuellen Teammanager Nuno Espírito Santo holte Nottingham Forest zuletzt nur einen Sieg aus den vergangenen zehn Ligaspielen seit Mitte Februar.

Tim Walter offen für eine neue Trainer-Aufgabe

Nottingham befindet sich seit Saisonbeginn durchweg im Abstiegskampf, rangiert aber die meiste Zeit über dem Strich im englischen Fußball-Oberhaus.

An zwei der verbleibenden Spieltage geht es noch gegen die direkte Konkurrenz aus dem unteren Tabellendrittel. Gegen Sheffield United am kommenden Samstag (ab 16:00 Uhr) und am letzten Spieltag beim FC Burnley (19. Mai) soll der Klassenerhalt finalisiert werden.

Ob Tim Walter dann möglicherweise schon auf der Trainerbank in Nottingham sitzt, ist noch ungewiss. Zuletzt hatte der Ex-Trainer von Holstein Kiel, dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV durchaus Interesse an einer neuen Station durchblicken lassen. Auch das Ausland hatte Walter dabei explizit nicht ausgeschlossen.