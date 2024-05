Acht Spieler vor Abgang von Eintracht Frankfurt?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Tuta (l.) und Omar Marmoush (r.) in Diensten von Eintracht Frankfurt

Im Kader von Eintracht Frankfurt könnte es im Sommer mehrere Änderungen geben. In einem Medienbericht wird nun über gleich acht Abgänge bei der SGE spekuliert.

Mit Sebastian Rode und Makoto Hasebe verliert Eintracht Frankfurt am Saisonende zwei Vereinslegenden. "Bild" nennt sechs weitere Spieler, die den Bundesligisten im Sommer unter Umständen ebenfalls verlassen könnten. Namentlich werden Donny van de Beek, Hrvoje Smolcic, Omar Marmoush, Willian Pacho, Tuta sowie Aurélio Buta aufgezählt.

Die jeweiligen Ausgangssituationen sind unterschiedlich. Marmoush (Vertrag bis 2027) und Pacho (Vertrag bis 2028) sollen als Leistungsträger gehalten werden. Laut "Bild" haben jedoch namentlich nicht genannte Spitzenvereine die beiden SGE-Stars auf dem Zettel. Nicht ausgeschlossen, dass verlockende Angebote bei Eintracht Frankfurt eingehen.

Tuta und Buta (jeweils bis 2026 gebunden) sind bei den Hessen offenbar nicht unantastbar. Der Boulevardzeitung zufolge würde Sportvorstand Markus Krösche bei entsprechenden Offerten zumindest über einen Transfer nachdenken.

Bezüglich Leihspieler van de Beek kursierten in den vergangenen Wochen immer wieder Gerüchte, wonach Eintracht Frankfurt die Kaufoption nicht ziehen wird. Der zentrale Mittelfeldmann wird im Sommer aller Voraussicht nach zu Manchester United zurückkehren, wo er ebenfalls keine sportliche Perspektive mehr haben dürfte.

Innenverteidiger Smolcic (Vertrag bis 2027) ist indes Verkaufskandidat, so der Tenor bei "Bild".

Eintracht Frankfurt verabschiedet mit Rode und Hasebe dagegen zwei Klubikonen. Die beiden Routiniers beenden jeweils ihre Karriere.

"So richtig kann ich noch gar nicht glauben, dass jetzt ein Schlussstrich gezogen wird. Auch wenn das letzte Jahr wegen meiner Verletzungen verkorkst war, habe ich unglaublich viel erlebt und dem Fußball viel zu verdanken", sagte Rode jüngst in einem Interview mit dem "kicker".

"Ich blicke mit Stolz darauf, was ich in all den Jahren erleben und erreichen konnte", kommentierte Hasebe seinen Rücktritt.

Das Duo war Teil der Mannschaft von Eintracht Frankfurt, die 2022 sensationell die Europa League gewinnen konnte.