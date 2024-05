FC Bayern offenbar heiß auf ManUnited-Kapitän

IMAGO/David Horn

Bruno Fernandes weckt offenbar das Interesse des FC Bayern

Plant der FC Bayern einen spektakulären Sommer-Transfer? Die Münchner erwägen offenbar eine Verpflichtung von Bruno Fernandes. Manchester United soll einen Verkauf wohl nicht kategorisch ausschließen.

Laut "The Independent" beschäftigt sich der FC Bayern mit Bruno Fernandes. Der offensive Mittelfeldmann ist noch bis 2026 an Manchester United gebunden.

Fernandes soll beim englischen Rekordmeister hadern und will im Alter von 29 Jahren wohl endlich große Titel gewinnen.

Manchester United rangiert in der Premier League lediglich auf Platz acht. Die Red Devils scheiterten in der Champions League bereits in der Gruppenphase. Immerhin im FA Cup winkt ein Titel. Doch im Finale am 25. Mai geht es gegen Stadtrivale Manchester City - eine harte Aufgabe.

"The Independent" zufolge könnte die Klubführung von ManUnited einen Transfer von Fernandes durchaus in Erwägung ziehen, um die finanziellen Statuten zu erfüllen und gleichzeitig einen sportlichen Umbruch rund um das Old Trafford einzuleiten.

FC Bayern rechnet sich offenbar Chancen aus

Die britische Zeitung spekuliert ebenfalls, dass der FC Bayern mit Fernandes ein Zeichen senden könnte, Thomas Tuchel doch von einem Verbleib ab der Säbener Straße zu überzeugen. Der 50-Jährige hat sich mit dem Verein eigentlich längst auf eine Trennung im Sommer verständigt. Zuletzt kamen aber Gerüchte über eine spektakuläre Kehrtwende in München auf.

Wie "The Independent" weiter berichtet, würde sich der FC Bayern gerne in der Offensive verstärken. Der deutsche Rekordmeister soll sich durchaus Chancen auf einen Fernandes-Transfer ausrechnen, heißt es. Günstig wäre der portugiesische Nationalspieler aber keinesfalls. Eine konkrete Summe nennt das britische Blatt übrigens nicht.

Fernandes war 2020 von Sporting zu Manchester United gewechselt, ist im Team von Trainer Erik ten Hag derzeit Kapitän.