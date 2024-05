Fix! Offensivstar im deutschen EM-Kader

IMAGO/Laci Perenyi

Kai Havertz (M.) steht im deutschen EM-Kader

Und gleich nochmal! Nach Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund, Chris Führich vom VfB Stuttgart und Robin Koch von Eintracht Frankfurt wurde am Dienstag bereits der vierte Spieler geleakt, der das DFB-Team bei der Europameisterschaft vertreten wird: Die Social-Media-Stars von "Calcio Berlin" verkündeten mit Kai Havertz vom FC Arsenal den insgesamt achten Spieler, der sich schon vor der offiziellen Bekanntgabe des Kaders durch Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag in Berlin (13 Uhr) über eine Nominierung freuen darf.

"Es ist ein Spieler, der relativ schwierig in die Saison reingestartet ist, man kann aber sagen, die Kurve hat er bekommen und wir können sagen: Kai, du bist dabei", verkündete das Trio Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn, das seine User auf YouTube, Instagram und Co. regelmäßig mit Fußball-Content versorgt.

Nach Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Aleksandar Pavlovic und Manuel Neuer (beide FC Bayern), Füllkrug, Führich und Koch ist Havertz bereits der achte Akteur, den der DFB im Vorfeld der offiziellen Kader-Bekanntgabe der Öffentlich über Medien, Prominente, Influencer oder Fans mitgeteilt hat.

Havertz dank Leistungssteigerung zur EM

Mit der ungewöhnlichen Maßnahme will man die Fans im EM-Gastgeberland für das anstehende Großereignis begeistern.

Havertz ist der erste Spieler aus dem Oktett, der sein Geld derzeit nicht in der deutschen Fußball-Bundesliga verdient.

Der 24-jährige Offensivspieler wechselte 2020 von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea, 2023 zog er zum FC Arsenal weiter. Nachdem Havertz nach einem durchwachsenen Saisonbeginn von den Fans der Gunners schon als teures Missverständnis abgestempelt und mit Schmähgesängen bedacht wurde, drehte der Deutsche auf und gehört inzwischen zu den besten Akteuren der Londoner. In den letzten 13 Ligaspielen war er an 14 Toren beteiligt.

Ein Umstand, der wohl auch den Weg zur EM weit aufgestoßen hat.