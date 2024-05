DFB überrascht mit weiterem EM-Fahrer

IMAGO/Jan Huebner

Robin Koch von Eintracht Frankfurt gehört zum deutschen EM-Kader

Am Dienstag geht es Schlag auf Schlag: Nachdem mit Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund und Chris Führich vom VfB Stuttgart bereits die deutschen EM-Fahrer fünf und sechs enthüllt wurden, folgte inzwischen sogar schon der siebte Spieler, der im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht: Robin Koch von Eintracht Frankfurt.

Robin Koch von Eintracht Frankfurt ist nach Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund und Jonathan Tah vom deutschen Meister Bayer Leverkusen bereits der dritte Innenverteidiger, dessen Nominierung für den deutschen Kader für die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land bereits vor der offiziellen Bekanntgabe des Kaders am Donnerstag um 13 Uhr in Berlin verkündet wurde.

Die Instagram-Stars Dennis und Benni Wolter, Hosts der Webshow "World Wide Wohnzimmer", verkündeten am Dienstag, dass der 27-Jährige zum Aufgebot zählt. Zuvor hatte die "Bild" die Information bereits gestreut.

Koch bestritt bislang acht A-Länderspiele für die deutsche Auswahl. Nagelsmann berief den Verteidiger zuletzt auch für den Testspiel-Doppelpack gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1), zum Einsatz kam Koch allerdings nicht. Sein letztes Länderspiel bestritt er im Juni 2021.

DFB hat bereits sieben EM-Teilnehmer bestätigt

Um das EM-Fieber im Gastgeberland anzufachen, hat sich der DFB dazu entschieden, etwa ein Dutzend Spieler des vorläufigen EM-Kaders schon vor der offiziellen Verkündung durch Medien, Prominente, Fans oder Influencer der Öffentlichkeit zu enthüllen.

In der Causa Koch drängt sich allerdings die Vermutung auf, dass die Verkündung eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt geplant war. Am Dienstagmorgen twitterte "World Wide Wohnzimmer" noch, dass man ab 17 Uhr in einer neue Folge "Erkennst du den Song?" Vielleicht eine wichtige Verkündung versteckt habe. Der "Bild"-Bericht dürfte den Zeitplan dann über den Haufen geworfen haben.

Neben Koch, Schlotterbeck, Tah, Füllkrug und Führich wurden bislang Manuel Neuer und Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern vorab verkündet.

Weitere Namen dürften in den kommenden Stunden und Tagen ans Licht geraten.