Kunsthalle verkündet nächste DFB-Nominierung

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Leroy Sané steht wie erwartet im EM-Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat neben Kapitän Manuel Neuer einen weiteren Profi des FC Bayern in den Kader für die Heim-Europameisterschaft berufen.

Leroy Sané vom FC Bayern München steht wie erwartet im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft im eigenen Land.

Verkündet wurde die Nachricht von der Kunsthalle Schirn - also ganz im Zeichen der "Schnitzeljagd" des DFB. Die Kunsthalle präsentierte am Dienstagnachmittag ein Porträt des Bayern-Angreifers auf ihrem Instagram-Kanal. "Wir gratulieren zur Nominierung! Leroy Sané ist dabei!"

Mit der PR-Aktion setzte der DFB die Reihe der ungewöhnlichen Turnierzusagen durch Bundestrainer Julian Nagelsmann fort.

Leroy Sané erhält die Berufung in den Kader der deutschen Nationalmannschaft, obwohl er die letzten Testspiele gegen Frankreich und gegen die Niederlande aufgrund einer Rotsperre aus dem Spiel gegen Österreich verpasste. Der Flügelstürmer fehlt sogar bei der ersten der beiden EM-Generalproben gegen die Ukraine (3.6.), erst gegen Griechenland (7.6.) kann er um seinen Platz im Kader kämpfen.

Bayern-Star Sané "in Schmerzbehandlungen"

In den vergangenen Wochen plagte sich der Münchner zudem mit einer hartnäckigen Schambeinentzündung herum. Zwar wurde er in den beiden wichtigen Spielen in der Champions League gegen Real Madrid von Trainer Thomas Tuchel eingesetzt, die Bundesliga-Partien gegen Heidenheim, Köln, Union Berlin, Frankfurt und zuletzt gegen Wolfsburg verpasste er allerdings allesamt.

"Leroy ist aktuell wieder in Schmerzbehandlungen", so Tuchel zuletzt, der keine EM-Prognose abgeben konnte, jedoch hinzufügte: "Leroy wird alles für die EM tun."

Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte Leroy Sané bislang 59 Länderspiele. Der gebürtige Essener erzielte dabei 13 Tore.

Nach den Teilnahmen an der EM 2016, der EM 2021 und der WM 2022 ist die Heim-EM Sanés viertes Groß-Ereignis in seiner DFB-Laufbahn.