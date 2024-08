Benfica stützt Schmidt nach Liga-Fehlstart

AFP/SID/MIGUEL RIOPA

Fehlstart für Roger Schmidt und Benfica

Rückendeckung im Internet: Der portugiesische Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon hat seinen deutschen Trainer Roger Schmidt mit einem Post in den Sozialen Medien gestützt.

"Es ist völlig falsch, dass Benfica Lissabon nach dem ersten Spieltag der Meisterschaft auf der Suche nach einem Trainer ist", schrieb der Klub am Montagabend bei X.

Benfica hatte mit der 0:2-Niederlage am Sonntag beim FC Famalicao einen Fehlstart hingelegt. In der Folge wurden Schmidt und die Spieler in den portugiesischen Medien heftig angegangen. "So viele Millionen, so wenig Fußball", titelte die Sportzeitung A Bola.

Nun stellte der Verein klar, dass die "Namen, die in der Öffentlichkeit oder in der veröffentlichen Meinung aufgetaucht sind, falsch sind. Falsch, reine Spekulation und unentgeltliche Geschäftemacherei." Für Benfica geht es am Samstag (17.30 Uhr) gegen Casa Pia AC weiter.