Eintracht Frankfurt verkündet überraschenden Personal-Coup

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Hugo Larsson (r.) bleibt Eintracht Frankfurt treu

Kurz vor dem Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern ist Eintracht Frankfurt ein überraschender Personal-Coup gelungen.

Wie die Hessen am Freitagabend mitteilten, hat das schwedische Top-Talent Hugo Larsson seinen 2028 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert.

"Hugo hat sich in seinem ersten Jahr bei Eintracht Frankfurt sehr gut weiterentwickelt und sich schnell an die Bundesliga adaptiert. Er hat unserem Spiel viel Qualität hinzugefügt und wir sind überzeugt davon, dass er diese Entwicklung weiter vorantreiben wird. Außerdem passt er mit seinem positiven Charakter sehr gut in unsere Kabine", sagte SGE-Sportdirektor Timmo Hardung.

Larsson erklärte: "Heute ist ein großer und glücklicher Tag für mich und meine Familie. Nachdem die Eintracht mit dem Angebot der vorzeitigen Vertragsverlängerung auf mich zukam, war für mich direkt klar, dass ich das machen möchte. Ich fühle mich im Klub und in der Stadt unglaublich wohl und spüre vom ersten Tag an großes Vertrauen. Das erste Jahr in Frankfurt war großartig für mich und ich freue mich auf viele weitere Jahre mit dem Adler auf der Brust."

Eintracht Frankfurt hatte den 20 Jahre alten Mittelfeldakteur im Sommer 2023 für neun Millionen Euro von seinem Ausbildungsverein Malmö FF losgeeist. Inzwischen wird Larssons Marktwert bereits auf knapp 30 Millionen Euro taxiert.

Eintracht Frankfurt: Hugo Larsson bei FC Bayern und BVB gehandelt

Im SGE-Trikot kommt der Youngster in bislang 46 Pflichtspieleinsätzen auf vier Tore und drei Vorlagen. Sechs Länderspiele für Schweden stehen in seiner Vita.

Auch in der kommenden Abstellungsperiode reist Larsson wieder zum Nationalteam, nachdem Unstimmigkeiten mit Trainer Jon Dahl Tomasson offenbar aus dem Weg geräumt sind.

In der internationalen Transfer-Gerüchteküche wurde Larsson zuletzt mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Der BVB hatte sich angeblich bereits in der Vergangenheit um den Rechtsfuß bemüht, bevor dieser nach Frankfurt gewechselt war.