Kluivert wird Trainer in Indonesien - WM 2026 als Ziel

IMAGO/Rita Franca

Niederlande-Legende Kluivert soll Indonesien zur WM 2026 führen

Der frühere Weltklassestürmer Patrick Kluivert (48) soll die Fußball-Nationalmannschaft Indonesiens erstmals seit der Unabhängigkeit zu einer Weltmeisterschaft führen.

Der 79-malige niederländische Nationalspieler wurde am Mittwoch vom indonesischen Fußballverband (PSSI) mit diesem Auftrag verbunden als neuer Trainer vorgestellt. Kluivert unterschrieb demnach einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine Verlängerung, im kommenden Jahr findet die WM in Kanada, Mexiko und den USA statt.

Kluiverts Vorgänger Tae-Yong Shin war erst am Montag entlassen worden, obwohl der Südkoreaner die indonesische Auswahl, in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 127, zuvor in die dritte und entscheidende Phase der WM-Qualifikation des asiatischen Fußballverbands (AFC) geführt hatte. Dort liegt das südostasiatische Land bei noch vier ausstehenden Spieltagen in einer Sechsergruppe als Dritter nur einen Punkt hinter einem direkten Qualifikationsplatz.

Für Indonesien wäre es die "zweite" WM-Teilnahme

Indonesien war bisher nur 1938 in Frankreich bei einer Fußball-WM dabei, damals allerdings noch unter niederländischer Kolonialherrschaft. Nach der Erlangung der Unabhängigkeit 1945 gelang der Sprung bisher nicht mehr. Das Team besteht überwiegend aus Spielern, die in den Niederlanden geboren und später eingebürgert wurden.

Kluivert, der als Spieler mit Ajax Amsterdam 1995 die Champions League gewann und später unter anderem auch für den FC Barcelona und die AC Mailand spielte, war als Nationaltrainer bisher nur in Curacao tätig, 2015 bis 2016 als Chef- und 2021 noch einmal als Interimstrainer. Zuletzt hatte er 2023 den türkischen Erstligisten Adana Demirspor trainiert.

Einen großen Teil seiner Trainererfahrung sammelte er darüber hinaus als Assistent bei den Nationalmannschaften Kameruns (2018-2019) unter Clarence Seedorf und der Niederlande (2012-2014) unter Louis van Gaal.