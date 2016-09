Paukenschlag! Skripnik bei Werder gefeuert

Viktor Skripnik ist nicht mehr länger Trainer bei Werder Bremen

Nach der Pleitenserie bei Werder Bremen hat es sich angedeutet: Der Bundesligist hat Cheftrainer Viktor Skripnik mit sofortiger Wirkung beurlaubt, wie die Geschäftsführung der Grün-Weißen bekannt gab.

"Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil uns nach der Leistung in Gladbach die Überzeugung fehlte, dass es in der bestehenden Konstellation möglich ist, zeitnah eine Wende zum Positiven herbeizuführen. Wir möchten uns bei Viktor und seinen Co-Trainern für die Arbeit in den vergangenen Jahren bedanken", so Werder-Geschäftsführer Frank Baumann über die Entscheidung.

Mit Skripnik müssen auch die beiden Co-Trainer Florian Kohfeldt und Torsten Frings die Segel streichen. Das Trainer-Trio hatte sich noch in der Nacht zum Sonntag im Weser-Stadion von der Mannschaft verabschiedet.

Auf die kommende Partie gegen den FSV Mainz 05 bereitet nun der bisherige U23-Trainer Alexander Nouri die Mannschaft des Tabellenletzten vor. Unterstützt wird er von dessen Co-Trainer Florian Bruns. Baumann ist nun überzeugt, mit Alexander Nouri die Wende einleiten zu können: "Mit Alexander Nouri erhoffen wir uns einen Impuls für ein Team, das nach dem personellen Umbruch in der Sommerpause, den letzten Spielen und dem bestehenden Verletzungspech mit einer gewissen Verunsicherung zu kämpfen hat."

Wer folgt auf Skripnik?

In Hinblick auf die Zukunft auf der Werder Bank wird Frank Baumann nun "den Markt sondieren" und sich "in Ruhe Gedanken machen", wie er auf der anschließenden Pressekonferenz mitteilte. "Wir haben mit Alexander Nouri eine gute Übergangslösung, um uns Gedanken zu machen und Gespräche zu führen", so der Ex-Spieler weiter.

Bemerkenswert ist, dass der Geschäftsführer die Zukunft von Skripnik weiterhin an der Weser sieht: "Es ist vorstellbar, dass Skripnik, aber auch die Co-Trainer, in Zukunft wieder eine Funktion bei Werder einnehmen."