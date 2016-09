Täglich grüßt...Mourinho ätzt gegen Schiri

Daumen hoch? José Mourinho ist nach der Pleite in Watford unzufrieden

José Mourinho gilt gemeinhin als ausgezeichneter Trainer. Allerdings gilt er auch als ziemlich schlechter Verlierer. An der 1:3-Pleite gegen Watford soll nach Meinung des Portugiesen erneut der Schiedsrichter Schuld gehabt haben. "Ich denke, da gibt es überhaupt keine Zweifel. Ich denke, dass war offensichtlich", so der United-Teammanager über die Entstehung des 1:0 für die Hornets gegenüber "BT Sports".

Vorausgegangen war ein intensives Duell zwischen Miguel Britos gegen Anthony Martial im Mittelfeld, das den Führungstreffer von Étienne Capoue für Watford einleitete. Mourinho, der nach Niederlagen häufig gegen die Unparteiischen wettert, fügte hinzu: "Aber es ist etwas, was ich nicht kontrollieren oder kritisieren kann. Die Fehler des Schiedsrichters und des Linienrichters kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nichts tun, um diese Dinge zu verbessern", so der Portugiese.

Allerdings war "The Special One" auch nicht mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden: "Ich denke, dass wir in den ersten 25, 30 Minuten nicht gut gespielt haben. Das ist etwas, was wir verbessern können. Beispielsweise war das zweite Gegentor unser Fehler, weil wir die Außenspieler außerhalb des Strafraums besser angreifen müssen. Sonst haben sie einen Vorteil und gehen im eins gegen eins in den Strafraum", analysierte der United-Coach.

Nach fünf Spieltagen hat Mourinhos Mannschaft nur neun Punkte einfahren können. Stadtrivale Manchester City hingegen scheint mit sechs Punkten Vorsprung bereits enteilt zu sein. Nach drei Niederlagen in Serie muss United nun am kommenden Spieltag gegen den Meister aus Leicester Boden gut machen und unbedingt gewinnen.

Auch im Anschluss an die Derby-Pleite gegen City Anfang vor Wochenfrist hatte Mourinho schon den Schiedsrichter harsch kritisiert. Damals waren den Red Devils nach Ansicht ihres Übungsleiters zwei klare Elfmeter verweigert worden.