Trainerwechsel bei Wacker Innsbruck

Bei Wacker Innsbruck ist es zum erwarteten Trainerwechsel gekommen. Der Traditionsverein gab am Mittwoch die Trennung von Maurizio Jacobacci bekannt, als Interimscoach übernimmt nun Thomas Grumser.

Die mit großen Aufstiegsambitionen gestarteten Tiroler liegen in der Ersten Liga vorerst nur an der enttäuschenden achten Stelle. Unter Neo-Coach Jacobacci gab es in zehn Runden nur zwei Siege sowie das Out in der ersten Runde des ÖFB-Cups.

Nach der 1:3-Pleite beim Floridsdorfer AC zog der Verein nun die Reißleine und nahm vor dem Heimspiel am Freitag (ab 18:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) gegen den Kapfenberger SV eine Veränderung auf der Betreuerbank vor. Statt Jacobacci wird nun interimistisch der bisher bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West tätige Grumser als Wacker-Coach agieren.

"Entwicklung und Ergebnisse entsprechen nicht den gesetzten Zielen"

"Die Entwicklung sowie die zuletzt erzielten Ergebnisse entsprechen nicht den gesetzten Zielen. Aus diesem Grund mussten wir die Notbremse ziehen. Eine rasche, sportliche Stabilisierung hat jetzt absolute Priorität", begründete General Manager Alfred Hörtnagl den Trainerwechsel.

Von Neo-Coach Grumser hat der Wacker-Sportchef eine hohe Meinung: "Thomas Grumser hat bei der zweiten Mannschaft in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Er ist jung, qualifiziert und steht für modernen Fußball."

Auch Vereinspräsident Josef Gunsch meldete sich zu Wort: "Dieser Entscheidung ist ein intensiver Prozess vorangegangen, in dem wir neben der Trainerposition auch weitere Themen kritisch evaluiert haben. Wir werden daraus unsere Schlüsse ziehen und auch abseits des Sportlichen entsprechende Weichen stellen. Wir als Vorstand stehen geschlossen hinter dieser Entscheidung und sind froh mit Thomas Grumser eine ideale Lösung gefunden zu haben."

