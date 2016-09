Özil winkt neuer Mega-Vertrag

Mesut Özil ist mit den Gunners derzeit auf Erfolgskurs

Mesut Özil von Arsenal hat zwar noch einen bis 2018 gültigen Kontrakt. Allerdings wollen die Gunners schnell Nägel mit Köpfen machen und ihren Kreativspieler langfristig binden. Dabei stehen zwei Zahlen besonders im Raum.

Die eine ist 230.000. So viel würde Mesut Özil wohl in Zukunft umgerechnet pro Woche verdienen, wenn er seinen jetzigen Vertrag bis zum Jahr 2020 verlängert. Damit könnte er der teuerste Arsenal-Spieler überhaupt werden, wie die "Sport Bild" berichtet. Bisher streicht der Offensivmotor umgerechnet 160.000 Euro pro Woche ein.

Die zweite Zahl ist die zehn. Denn das Trikot mit der Nummer zehn hat es dem gebürtigen Gelsenkirchener angetan. Nachdem Özil in der Nationalmannschaft das begehrte Trikot von Lukas Podolski beerben durfte, hat der Deutsche nun die Zahl auch bei seinem Verein im Blick. Bisher hatte sie der zur Zeit an den AFC Bournemouth ausgeliehene Jack Wilshere inne. Mit der Vertragsunterschrift soll also nun auch die Nummer getauscht werden.

Dass der 27-Jährige bei den Gunners einen neuen Vertrag unterschreibt, ist nach dem englischen "Mirror" wohl nur noch Formsache. Allerdings soll Özil auch eingefordert haben, dass sich die Mannschaft in der Offensive weiter verstärken muss, wenn sie national und international erfolgreich spielen will.

Neben Özil soll auch Stürmer Alexis Sánchez schnellstmöglich verlängern. Der Chilene verlange nach Angaben des englischen Blatts neben einem ähnlich hohen Gehalt allerdings auch eine Ausstiegsklausel.