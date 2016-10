Rüdiger feiert Testspiel-Comeback

Antonio Rüdiger kam in einem Testspiel zum Einsatz

Nationalspieler Antonio Rüdiger macht nach seinem in der EM-Vorbereitung erlittenen Kreuzbandriss weiter Fortschritte.

Der 23-Jährige vom AS Rom, der erst kürzlich wieder das Mannschaftstraining aufgenommen hatte, kam am Freitag bei einem Testspiel gegen ein Römer Nachwuchsteam zum Einsatz und spielte 40 Minuten lang.

Nach Angaben des Blattes soll Rüdiger sein Comeback bei einem Pflichtspiel in der Serie A in rund drei Wochen geben. Zuvor war über eine Rückkehr Rüdigers im Spitzenspiel gegen Vizemeister SSC Neapel am 15. Oktober spekuliert worden.