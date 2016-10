Rom: Rüdiger-Comeback noch im Oktober

Antonio Rüdiger soll am 30. Oktober sein Comeback geben

Nationalspieler Antonio Rüdiger soll am 30. Oktober im Ligaspiel beim FC Empoli sein Comeback im Trikot des italienischen Erstligisten AS Rom geben.

Das erklärte Roma-Trainer Luciano Spalletti am Freitag. Eine Woche zuvor soll Rüdiger bereits in einem Match des AS-Nachwuchsteams gegen Novara zum Einsatz kommen.

"Das ist der definitive Test, um festzustellen, ob Rüdiger wieder mit uns spielen kann", sagte Spalletti. Der 23 Jahre alte Rüdiger war nach seinem in der EM-Vorbereitung erlittenen Kreuzbandriss im Juni operiert worden. Anfang Oktober hatte er wieder das Mannschaftstraining aufgenommen.

Nach Rüdigers Wechsel vom VfB Stuttgart in die ewige Stadt im August 2016, avancierte der Innenverteidiger auf Anhieb zu Stammspieler und bestritt in der Spielzeit 2015/16 in Liga, Pokal und Champions League 37 Pflichstpiele (2 Tore).