Rüdiger trifft bei Comeback

Antonio Rüdiger ist auf dem Weg der Besserung

Antonio Rüdiger macht auf dem Weg zum Comeback weiter Fortschritte. Der 23 Jahre alte Verteidiger vom AS Rom kam am Samstagvormittag in einem Match des AS-Nachwuchsteams gegen Novara Calcio zum Einsatz.

Das Spiel galt als Härtetest vor der am 30. Oktober im Ligaspiel beim FC Empoli geplanten Rückkehr. Der deutsche Nationalspieler konnte dabei gleich in mehrfacher Hinsicht glänzen. Rüdiger erzielte ein Tor selbst und bereitete einen weiteren Treffer vor, bevor er nach 83 Minuten ausgewechselt wurde.

Rüdiger war nach seinem in der EM-Vorbereitung erlittenen Kreuzbandriss im Juni operiert worden. Anfang Oktober hatte er wieder das Mannschaftstraining aufgenommen.