Derby-Bilanz: Zehn Verletzte und 388 Anzeigen

Zehn Verletzte und 388 Anzeigen, so lautet die Polizei-Bilanz nach dem Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria (0:2) am Sonntag im Allianz Stadion. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, laufen umfangreiche Ermittlungen zur Ausforschung der Straftäter.

Diese hatten sich unter anderem einen Raufhandel mit 100 Beteiligten geliefert, die Einsatzkräfte attackiert sowie im Stadion pyrotechnische Gegenstände entzündet und Sessel auf andere Besucher geworfen.

Außerdem sei der Stiegenaufgang zur Hauptbücherei in den Vereinsfarben von Rapid beschmiert worden, hieß es in einer Polizeimitteilung am Montag.

