Zuschauerrekord in Major League Soccer

Im Schnitt sahen 21.692 Fans die Spiele des Grunddurchgangs

Die Major League Soccer hat einen neuen Zuschauerrekord vermeldet. Wie der Sender ESPN am Montag unter Berufung auf die Liga angab, sahen im Schnitt 21.692 Fans die Spiele des Grunddurchgangs. Im Vorjahr waren es mit 21.574 Zusehern pro Partie unwesentlich weniger gewesen.

In punkto Besucherzahlen steht die MLS weltweit nach den Ligen in Deutschland, England, Spanien, Mexiko und China an sechster Stelle. Zuschauermagnet sind die Seattle Sounders von Ex-ÖFB-Teamspieler Andreas Ivanschitz mit über 42.600 Besuchern pro Heimspiel.

