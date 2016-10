Mou: Leben in Manchester ein "Desaster"

José Mourinho steckt nicht nur sportlich in der Krise

José Mourinho durchlebt derzeit harte Zeiten als Trainer von Manchester United. Neben der sportlichen Krise beklagt der ehemalige "Special One" auch die Transformation zum "Lonely One".

Besonders das starke Interesse der Paparazzi in Manchester setzt dem Portugiesen aktuell zu. "Jeder kennt den Namen meines Hotels. Jeder weiß, wann ich komme und gehe. Für die Paparazzi ist das natürlich großartig. Auch die Marken, die meine Kleidung sponsern, freuen sich natürlich. Aber für mich ist das ein Desaster", sagte Mourinho der englischen Tageszeitung "Sun".

"Ich kann nicht mal spazieren oder in ein Restaurant gehen. Es geht einfach nicht, das ist echt schrecklich", klagte Mourinho weiter sein Leid. Zudem vermisst der Exzentriker seine Familie, die weiter in London lebt und dem Star-Trainer nicht nach Manchester folgen wird: "Das erste Mal lebt die Familie auf eine andere Weise. Wir versuchen damit zurecht zu kommen. Meine Tochter wird nächste Woche 20. Mein Sohn wird in den nächsten Monaten 17 Jahre. Sie sind also nicht mehr in einem Alter, in dem sie mir einfach so folgen können."

Mou gibt Schwäche zu

Dennoch könnte der 53-Jährige bald in Manchester heimisch werden. "Wenn ich ein schönes Apartment finde, dann kaufe ich es mir vielleicht. Eines mit direkter Anbindung zur Garage. Kochen kann ich aber nicht", so der zweimalige Champions-League-Sieger. Sorge zu verhungern, dürfte Mourinho aber nicht haben. "Ich habe meine Apps mit denen ich Essen bestellen kann. Das nutze ich öfter", sagte "The Special One".

Im Sommer mit großen Erwartungen und großen Namen wie Paul Pogba und Zlatan Ibrahimović bei Manchester vorgestellt, plagen Mourinho noch Anlaufprobleme. Aktuell liegt der englische Rekord-Champion auf einem enttäuschenden siebten Platz. Erzfeind Pep Guardiola hat mit dem verhassten Lokalrivalen City auf der Pole-Position bereits sechs Punkte Vorsprung.