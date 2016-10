Southgate: "Rooney hat noch viel zu bieten"

Rooney spielte zuletzt im Nationalteam keine wichtige Rolle mehr

Balsam für die Seele: Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat Wayne Rooney unterstützt und gegen öffentliche Kritik verteidigt.

Der formschwache Stürmer von Manchester United sei immer noch "sehr einflussreich", erklärte der Three-Lions-Coach einem Bericht von "BBC Sport" zufolge.

Rooney saß zuletzt bei seinem Verein meist auf der Bank. Southgate selbst hatte den 31-Jährigen im vergangenen Qualifikationsspiel gegen Slowenien nicht in der Startformation berücksichtigt und erst in der Schlussphase eingewechselt. Nun betonte der Trainer aber, Rooneys Führungsqualitäten seien "sehr beeindruckend". Der 118-fache Nationalspieler habe noch viel zu bieten, so Southgate.

Unterdessen behauptet der frühere Nationalstürmer Alan Shearer, Rooney müsse Manchester United verlassen, wenn er bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland eine Rolle spielen wolle. "Er wird nicht dabei sein, wenn er bei seinem Club nicht regelmäßig spielt", so Shearer.