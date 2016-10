Wildes Gerücht: Wechselt Özil in die Türkei?

Ein Özil-Wechsel zu Fenerbahçe wäre ein echter Paukenschlag

Türkische Medien haben eine ziemlich spektakuläre Wechsel-Offerte in den Umlauf gebracht. Demnach könnte Mesut Özil den FC Arsenal verlassen und sich einem Istanbuler Großklub anschließen.

Wie die türkische Tageszeitung "Hürriyet" berichtet, traf sich Mesut Özil jüngst mit Verantwortlichen von Fenerbahçe zu vertraulichen Gesprächen. Dabei soll auch ein möglicher Wechsel zum 19-maligen türkischen Meister thematisiert worden sein. Erst im Sommer hatte Özil seine Sympathie zum Istanbuler Klub bekundet: "In der Zukunft will sich ein Fenerbahçe-Trikot tragen. Es wäre eine Ehre. Ich bin ein echter Fan." Bereits 2015 war Özil mit den Gelb-Blauen in Verbindung gebracht worden.

Trotz den momentan stockenden Vertragsgesprächen in London scheint ein Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt in die Türkei aber ausgeschlossen. Der aktuelle Kontrakt des 28-Jährigen ist noch bis 2018 datiert. Schenkt man englischen Medien glauben, winkt bei vorzeitigen Vertragsverlängerung ein Monstergehalt von über 280.000 Euro – in der Woche. Gute Argumente also, um auch weiter in der englischen Hauptstadt aufzulaufen.

Die Wechselgerüchte in die Türkei dürften vielmehr eine langfristige Überlegung darstellen. Ein Karriereausklang bei seinem türkischen Lieblingsverein ist durchaus vorstellbar. In nächster Zeit dürfte sich aber ein ähnlicher Transfer-Coup am Bosporus, wie die Verpflichtung von Robin van Persie vor einem Jahr, nicht wiederholen.