Austria Lustenau ist neuer Spitzenreiter

Mit einem 1:0-Heimsieg gegen den SC Wiener Neustadt hat Austria Lustenau am Freitagabend die Tabellenführung in der Ersten Liga übernommen. Die Vorarlberger überholten den FC Liefering, der im Heimspiel gegen Aufsteiger Wattens nicht über ein torloses Remis hinauskam. Der LASK besiegte den Floridsdorfer AC zu Hause mit 1:0 und zwischen Wacker Innsbruck und dem SV Horn gab es eine Nullnummer.

Lustenau liegt in der Tabelle nach der 17. Runde einen Punkt vor Liefering, die Salzburger haben wiederum einen Zähler Vorsprung auf den LASK. Der viertplatzierte Kapfenberger SV spielte am Freitagabend noch gegen Blau-Weiß Linz.

Lustenau erwischte im Reichshofstadion den besseren Start. Domenik Schierl musste sich bei einem Freistoß von Daniel Sobkova (17.) strecken, und die Mannschaft von Trainer Lassad Chabbi ließ weitere Chancen aus. Nach Wiederanpfiff hatte zunächst Ilkay Durmus die Führung auf dem Fuß. In der 66. Minute war Schierl erst noch nach einer Ecke zur Stelle, konnte aber Sekunden später gegen den Schuss von Raphel Dwamena nach Jailson-Flanke nichts mehr ausrichten.

Das 1:0 spielte die Ländle-Truppe in Folge souverän über die Zeit. Die Austria, die das Ziel Aufstieg öffentlich nicht verschweigt, steht erstmals in dieser Spielzeit und erstmals seit Anfang April 2013 wieder an der Tabellenspitze.

Der LASK wäre gegen den FAC beinahe schon nach 22 Minuten in Front gelegen, doch FAC-Torhüter Martin Fraisl verhinderte aus kurzer Distanz gegen Thomas Mayer noch den Rückstand. Der 21-jährige Mayer sorgte dafür vor der Pause mit einem sehenswerten Tor für Aufsehen. Von der Strafraumgrenze traf der Linzer (43.) mit links in die lange Ecke.

Nach einem Solo von Wiener Neustadts Marco Sahanek scheiterte Dimitry Imbongo (57.) mit einem Weitschuss an Fraisl. In Abwesenheit von Top-Torjäger Rene Gartler wurde ein Versuch von Peter Michorl (72.) ebenfalls zur Beute von Fraisl. Die Konter, die die Oberösterreicher lancierten, brachten nichts mehr ein. LASK-Goalie Filip Dmitrovic hielt am Ende gegen Sahanek den zweiten Heimsieg en suite fest.

Liefering dominierte gegen Wattens zunächst in allen Belangen, brachte den Ball in Grödig aber nicht im gegnerischen Tor unter. In der zweiten Hälfte kamen die Tiroler vor den Augen von Red-Bull-Salzburg-Trainer Oscar Garcia besser aus der Kabine. Florian Toplitsch hatte in der 58. Minute nur noch Liefering-Schlussmann Carlos Miguel vor sich, der reagierte aber blendend und machte die Chance zunichte.

Auch Lukas Katnik (79.) war für die Wattener knapp dran, sein Kopfball ging nur knapp rechts am Tor vorbei. Die Lieferinger blieben nach zuletzt drei Niederlagen das vierte Mal hintereinander ohne Sieg. Für Wattens war es das siebente Remis in dieser Saison - so viele hat kein Mitbewerber in der Liga auf dem Konto.

Extrem schwer tat sich Wacker Innsbruck gegen Aufsteiger Horn. Die Niederösterreicher waren zeitweilig sogar das gefährlichere Team, Balakiyem Takougnadi traf in der 58. Minute nur die Stange. Gegen Ende zeigten die Tiroler mehr nach vorne, einem Treffer nach einem Getümmel in der dritten Minute der Nachspielzeit wurde aber wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung verwehrt.

