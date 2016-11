Karius zu DFB-Karriere: "Bin auf dem Radar"

Loris Karius will in Zukunft auch im DFB-Tor angreifen

Loris Karuis hat sich beim FC Liverpool nach seinem Handbruch in der Vorbereitung in beeindruckender Art und Weise als Nummer eins unter Jürgen Klopp etabliert. Nach einem erfolgreichem Saisonstart mit den Reds träumt der Ex-Mainzer von der englischen Meisterschaft und glaubt an eine Karriere im DFB-Dress.

Er habe zwar starke Konkurrenz im DFB-Tor, doch verstecken müsse er sich nicht. "Weil ich bei einem großen Verein gut spiele", lieferte der 23-Jährige die Erklärung im "kicker"-Interview gleich mit. "Auf absehbare Zeit wäre ich gerne dabei. Ich denke, Andreas Köpke wird sich auch schon ein Spiel von mir angeschaut haben. Ich habe keine Bedenken, nicht auf dem Radar zu sein."

Doch bis es so weit ist, will sich Karius voll und ganz auf die Premier League konzentrieren. Nach 13 Spielen liegt das Klopp-Team nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Chelsea. Darüber hinaus zählt er Arsenal, ManCity, aber eben auch die eigene Mannschaft zu den Titelfavoriten. Der Premier-League-Titel sei ein "Traum", doch der Weg dorthin auch noch ein weiter. "Als Ziel haben wir ihn nicht ausgegeben, weil du, wenn du Zweiter wirst, die Saison als Enttäuschung siehst. Ziel ist, nächstes Jahr Champions League zu spielen", gab Karius ein konkretes Saisonziel aus.

Karius: "Glauben Klopp alles"

Der Erfolg der Mannschaft hänge in seinen Augen unzertrennlich mit der Arbeit von Jürgen Klopp zusammen. "Er hat in Dortmund lange Jahre eine große Mannschaft erfolgreich trainiert, bringt eine klare Philosophie mit und weiß, dass sie funktioniert. Das spürt unser junges Team", sagte der Junioren-Nationalspieler. In Klopps Glaubwürdigkeit sieht er den Schlüssel zu Erfolg: "Wir glauben ihm alles, das ist unabhängig von der Taktik extrem wichtig."

Dabei sei der 49-Jährige viel mehr als der "maximal emotionale Trainer". Im Training zeige er ganz andere Seiten: "Da arbeiten wir ruhig und fokussiert. Klar kann er da mal lauter werden, aber das ist mit einem Spiel unter Adrenalin nicht vergleichbar", erklärte Liverpools Nummer eins.

Nach dem 2:0-Sieg im Ligapokal-Viertelfinale gegen Zweitligist Leeds United am vergangenen Dienstag, bei dem Karius ebenso wie andere Stammkräfte geschont wurde, geht es für die Reds am Sonntag (ab 14:30 Uhr) in Bournemouth darum, den Kontakt zur Tabellenspitze zu wahren.